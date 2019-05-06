وطن النهار

ألقى رجال المباحث الجنائية القبض على مواطن تعمد رمي علب العصير من أعلى جسر جابر في البحر وتصوير المشاهد ونشره في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد مصدر أمني الى أن رجال المباحث سلموا المواطن لادارة شرطة البيئة تمهيداً لاحالته الى النيابة. من جهتها ذكرت الادارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني بوزارة الداخلية، أنه في اطار جهود المؤسسة الأمنية لحماية الأرواح ومرتادي الطرق والتصدي بكل حزم لأي خروج على القانون أو أي سلوكيات بيئية خاطأ سواء على الطرق أو الجسور سوف يتم تسيير دوريات شرطة البيئة بالتنسيق مع الهيئة العامة للبيئة بشكل يومي وعلى مدار الساعة على امتداد جسر جابر الأحمد لضبط مخالفات رمي المخلفات والرقابة على المخلفات البيئية. وأضافت أنها ستتعامل بكل حزم مع أي خروج عن القانون بالقاء المخلفات أو أي سلوكيات خاطأ على الطرق والجسور وسيتم تطبيق المادة 107 و108 على كل متجاوز أو مخطئ، مشيرة الى أنه يحظر في جون الكويت باعتبارها منطقة ذات طبيعة خاصة ممارسة أي نشاط ضار بيئياً وبصفة خاصة تصريف مياه الصرف الصحي أو الصناعي أو القاء أي مخلفات بيئية ويعاقب كل من يخالف حكم الفقرة الثالثة من المادة 107 والمادة 108 وفق المادة 149 من قانون حماية البيئة 42/2014 وتعديلاته بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد عن خمسين ألف دينار أو باحدى هاتين العقوبتين. وأهابت الادارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني بوزارة الداخلية، بالمواطنين والمقيمين الالتزام والاستخدام السليم للطرق والجسور، مؤكداً أن القانون سيطبق بكل حزم على من يتجاوز أو يخطئ. على صعيد آخر ذكرت الادارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه من منطلق الجهود المتميزة التي تقوم بها المؤسسة الأمنية من تواجد وتواصل دائم مع جميع فئات المجتمع للمحافظة على تطبيق القانون وضبط مخالفيه وبسط الأمن والأمان، تؤكد الادارة أن قطاع المرور والعمليات يعمل على تسيير وتسهيل الحركة المرورية بجميع المناطق وبجميع المحافظات، بالاضافة الى انتشار الدوريات الثابتة والمتحركة على الطرق والمحاور الرئيسة وقالت انه وبالنظر الى الاحصائية النهائية الصادرة بعدد المخالفات التي تم رصدها من قبل كاميرات الضبط المروري على جسر الشيخ جابر ووصلة الدوحة منذ افتتاحه خلال الفترة قبل 4 أيام بلغت 1043، وكان اجمالي عدد المخالفات المسجلة بجسر وصلة الدوحة 769 مخالفة. وأهابت الادارة بالمواطنين والمقيمين الالتزام بالقوانين والتعاون مع رجال الأمن، مشددة على استمرار الحملات الأمنية والمرورية بجميع المحافظات الست لفرض هيبة القانون.

