وطن النهار

أصدرت جمعية الاخاء الوطني بياناً دانت فيه ما اسمته (العنصرية الفجة) التي شابت بعض الممارسات البرلمانية في الأونة الأخيرة.

وقال البيان: ان الجمعية الكويتية للاخاء الوطني راعها ما شاب بعض الممارسات البرلمانية في الآونة الأخيرة من عنصرية فجة، وزادها فزعاً مؤازرة احدى وسائل الاعلام الالكتروني واسعة الانتشار، لتلك العنصرية بزيادة ترويجها، مشيرة الى أنه لم يكن لهذه الأفعال المشينة من باعث سوى تقديرات سياسية، تتسم بقصر النظر، وتنذر بأسوأ العواقب الاجتماعية، اذا تم التسامح معها.

ومضى البيان يقول: ان الجمعية الكويتية للاخاء الوطني بوصفها جمعية نفع عام تستهدف مواجهة جميع أشكال التعصب والتمييز ومكافحته، لتذكر أصحاب السلوك العنصري ومن يؤازرهم أو يتعاطف معهم، بأن الديانات السماوية، والقوانين الوضعية، وقبل هذه الفطرة الالهية التي أودعها الباري في النفس البشرية تحث على نبذ العنصرية وتحط من قدر من يمارسها.

وأوضحت أنه لم يشذ المجتمع الكويتي عن هذه القواعد السامية والنواميس العالية، فقد جبل على التعايش بتآخٍ بحكم الفطرة الاجتماعية السليمة، ورسخ هذه القواعد السامية الدستور الذي أكد أن التراحم والتعاون صلة وثقى بين المواطنين، ولم يحد المشرع عن هذه القواعد بل زادها ثباتا ورسَّوخا من خلال اقرار حزمة من التشريعات الكفيلة بالحفاظ على الوحدة الوطنية وصيانتها من عبث العابثين، وضمن هذه التشريعات عقوبات رادعة لكل من يحاول دق اسفين الفرقة بين مكونات المجتمع الكويتي.

وجاء في ختام البيان أن الجمعية الكويتية للاخاء الوطني تدعو المجتمع الكويتي بكل مكوناته وعلى جميع المستويات، والحاكم والمحكوم على حد سواء، الى التصدي بالحكمة والموعظة الحسنة، لكل من يتخذ من العنصرية وسيلة يبتغى بها الوصول الى غاياته الشخصية على حساب الوطن، فان ارتدع فبها ونعمت والا فان المسؤولية الوطنية تقتضي الحزم في تطبيق حكم القانون الذي يعلو ولا يعلى عليه، وأن يشمل تطبيق القانون كل من يخوض في مستنقع العنصرية مهما علت مستوياتهم ومناصبهم.

