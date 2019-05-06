وطن النهار

قضت محكمة الجنايات أمس في الدعوى المتهم بها أحد أعضاء خلية العبدلي بالتدريب على حمل السلاح والمتفجرات في معسكرات حزب الله في لبنان، بعدم جواز محاكمته. وكانت الاستئناف قد قضت بتأييد عقوبة الحبس 10 سنوات مع الشغل والنفاذ للمتهم عن تهمة التخابر مع إيران ومنظمة حزب الله، فيما أعادت محاكمته بتهمة التدريب على حمل السلاح إلى محكمة الجنايات للاختصاص. يذكر أن المتهم وهو مواطن قد عارض حكما غيابيا صدر من محكمة الجنايات وقضت بإدانته بالحبس خلال وجوده خارج البلاد، حيث لم تتم محاكمته مع بقية أفراد الخلية بسبب سفره.