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وطن النهار

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السيطرة على حريق مصنع ورق في خيطان


تمكنت 5 فرق للاطفاء من السيطرة على حريق اندلع صباح امس في مصنع لاعادة تدوير الورق في منطقة خيطان الجنوبية بمساحة 3 آلاف متر مربع خلال وقت قياسي دون حدوث اصابات.
ووفق مصدر اطفائي الى ان بلاغا ورد صباح امس لغرفة عمليات الادارة العامة للاطفاء يفيد باندلاع حريق في منطقة خيطان الجنوبية مقابل الدائري السادس السريع وعلى الفور توجه رجال اطفاء 5 مراكز وهي الفروانية والعارضية وصبحان والمدينة والاسناد الى موقع الحريق والذي تبين بان النار اندلعت في مصنع لتدوير الورق بمساحة 3 آلاف متر مربع،
فتم اخلاء الموقع من العمال والموظفين ومن ثم محاصرة النيران واخمادها بواسطة خطة عزل الحرق باستخدام الاليات وذلك خلال وقت قياسي دون حدوث اصابات.


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