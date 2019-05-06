وطن النهار

أكد السفير الإماراتي لدى البلاد صقر الريسي ان بلاده تتطلع لجعل التسامح سمة تتسم بها شعوب العالم، وقيادتنا الرشيدة مؤمنة بان لغة الحوار هي اللغة الانجح للتعايش السلمي بين الشعوب، وهذا ما اراده المغفور له الشيخ زايد - طيب الله ثراه- ورسخه في شعبه وفي أمته وفي انسانيته التي تجمعه ببني البشر، وما عام التسامح الا امتداد لعام زايد، فزايد التسامح، والتسامح زايد.

وقال: نجتمع اليوم لنعبر عما يختلج قلب الشعبين من محبة واخوة لتمتد جذورها بشكل اصلب بين بلد بات جوهراً للتلاقي وبين بلد عرف بالخير والاصيل عبر اقامة مبادرة للتبرع بالدم تحت شعار «ساعة عطاء».

وأضاف: تنطلق حملتنا بالتزامن مع عام التسامح في دولة الامارات العربية المتحدة التي ترسخ مفاهيم تاريخية كالعطاء والتسامح وبذل الخير في نفوس الجميع والتأكيد في الوقت ذاته على ان التبرع بالدم له انعكاساته الايجابية على صحة الفرد وانقاذ حياة المرضى ودوره ايضا في تعزيز التكافل الاجتماعي.

