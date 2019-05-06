وطن النهار

قال السفير الأردني لدى البلاد صقر ابو شتال ان العلاقات الكويتية الاردنية تتميز بخصوصية نابعه من العلاقات المتميزة التي تربط بين قيادتي البلدين.

واضاف في كلمة ألقاها في احتفالية أقامتها الجالية الاردنية بمناسبة الاحتفالات بالعيد الوطني الأردني ان الموقف المشرف والعروبي لسمو الامير ترك الاثر الكبير في نفوس كل الشعب الاردني لمواقفه السياسية ودعمه للأردن في جميع الظروف، مشيراً إلى أن

البلدين يتمتعان بمواقف سياسية متطابقه تجاه جميع القضايا العربية والدولية خاصة موقف الكويت من القضية الفلسطينية وعلى رأسها القدس الشريف ومساندتهم وتأكيدهم على دعم ومساندة الوصاية الهاشمية على المقدسات الاسلامية والمسيحية من القدس الشريف

وشكر ابو شتال الحكومة الكويتية ممثلة بوزارتي الاعلام والداخلية لدعمهما ومساهمتهما بإنجاح هذا الحفل الوطني.

وقال: نغتنم هذا الفرصة لرفع اسمى آيات التهاني والتبريكات لسمو أمير البلاد وشعبه الكريم ونحن نستقبل شهر رمضان المبارك خلال ايام قليلة متمنين لسموه وشعبه الكريم الخير واليمن والبركات وأن يديم على الكويت الامن والأمان ويحفظها من كل شر ومكروه.

واضاف أبو شتال تُحتم علينا هذه المناسبة العزيزة ان نتقدم باسمي وباسمكم جميعا بعظيم الشكر للكويت الشقيقة بقيادة صاحب السمو الشيخ صباح الاحمد وحكومته الرشيدة وشعبها الكريم على دعمها ومساندتها للأردن في جميع المجالات إضافة الى الرعاية الكريمة والنبيلة لأبناء الجالية الاردنية على ارضها الطيبة التي وفرت سبل العيش الكريم في وطنهم الثاني كويت العز والمحبة والانسانية يداً بيد يبنون مع اخوانهم واخواتهم الكويتيين الكويت الحديثة كما يشرفني ان ارفع للمقام السامي لصاحب السمو أمير الانسانية خالص التهاني والتبريكات بتكريم البنك الدولي لسموه ونيله لقب رائد العمل التنموي والذي يعد هذا التكريم الاول من نوعه الذي يقدمه البنك لزعيم وقائد دولة يعرف باستثنائيته وبعد نظره ومناداته للسلام والسلم الدوليين خدمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لدول العالم واحياء السلام.

وقال بهذه المناسبة بداية أتقدم باسمي واسمكم جميعا بخالص وأحر التبريكات الى المقام السامي لحضرة مولانا صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم وولي عهده الامين صاحب السمو الامير الحسين بن عبدالله الثاني والأسرة الهاشمية الواحدة ومباركين لجلالته والشعب الأردني بقرب حلول شهر رمضان المبارك.

وأضاف ابوشتال وبهذه المناسبة ارجو منكم جميعاً ان تبقوا كما عهدتكم قيادتنا الهاشمية الحكيمة ووطنكم الاردن الحبيب بالعمل الجاد الدؤوب لرفعة وطنكم الثاني الكويت والحفاظ على سمعتكم الطيبة بالعمل الجاد والمسؤول حيث كنتم ومازلتم خير سفراء لأردننا الحبيب وكل عام وانتم بألف ألف خير مباركاً لكم بقرب حلول شهر رمضان المبارك .

من جانبه أشاد امين عام مجلس الجالية الأردنية نبيل العبدالله دعم الجهات الحكومية الكويتية لتسهيل حفل عيد استقلال الجالية الأردنية. معربا عن شكره للحضور والمشاركة في هذا الاحتفال بهذه المناسبة العزيزة والغالية على كل أردني وأردنية نشميّ ونشمية ، الذي يصادف في الخامس والعشرين من أيار، حيثُ تلتهجُ فيهِ القلوب قبل الألسن إلى االله العلي القدير أن يحفظ لنا قائدنا المفدى والشعب الأردني وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان في ظل صاحب الجلالة، وإنني إذ أتقدم أصالةً عن نفسي ونيابةً عن أبناء الجالية الأردنية في الكويت وباسمكم جميعاً من مقام صاحب الجلالة مهنئاً ومباركاً راجياً لجلالتهِ دوام الصحة والعافية.

