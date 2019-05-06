أول النهار

تبادل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد برقيات التهاني مع إخوانه قادة الدول العربية الشقيقة والدول الإسلامية الصديقة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك سائلا سموه رعاه الله المولى تعالى أن يعيد هذا الشهر الفضيل على الأمتين العربية والإسلامية بوافر اليمن والخير والبركات.

وتلقى سموه برقيات تهان بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك من أخيه سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ورئيس الحرس الوطني سمو الشيخ سالم العلي ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد وسمو الشيخ ناصر المحمد ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك ورئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز ورئيس المحكمة الدستورية المستشار يوسف المطاوعة والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الاحمد، أعربوا فيها عن أخلص التهاني وأصدق التمنيات لسموه بهذه المناسبة الكريمة والدعاء لسموه بدوام الصحة والعافية لمواصلة قيادة مسيرة الخير والعطاء للوطن الغالي نحو كل ما فيه عزته وازدهاره مبتهلين إلى الباري تعالى أن يعيد هذا الشهر المبارك على الكويت وشعبها بالخير واليمن والعزة وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالتقدم والسداد.

وقد بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ببرقيات شكر جوابية ضمنها شكره وتقديره على ما أعربوا عنه من مشاعر طيبة ودعوات صادقة.

سائلا سموه المولى عز وجل أن يعيد هذا الشهر الفضيل على الوطن العزيز والمواطنين الكرام بالخير والبركات وأن يديم نعمة الأمن والأمان والرخاء على الوطن العزيز ويحفظه من كل مكروه ويحقق للامتين العربية والإسلامية كل ما تتطلعان إليه من رفعة ونماء وأن يسود الأمن والاستقرار والسلام شعوب العالم أجمع.

وقد استقبل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بقصر بيان صباح أمس سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد.

كما استقبل سموه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.

واستقبل سموه رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك.

كما استقبل سموه رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز رئيس المحكمة الدستورية المستشار يوسف المطاوعة.

واستقبل سموه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ووزير الخارجية بالجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية صبري بوقادوم حيث سلم سموه رسالة خطية من رئيس الدولة في الجزائر عبدالقادر بن صالح تضمنت تهنئة سموه بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك كما تعلقت بالعلاقات الأخوية الطيبة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تنميتها وتعزيزها والقضايات ذات الاهتمام المشترك.

حضر المقابلة وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح.

