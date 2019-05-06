أول النهار

التقى سفير الكويت في بلجيكا ورئيس بعثتيها لدى الاتحاد الاوروبي وحلف شمال الاطلسي (ناتو) جاسم البديوي مع رئيس وزراء لوكسمبورغ كزافييه بيتيل في لوكسمبورغ أول من أمس السبت وذلك بعد تشييع جنازة دوق لوكسمبورغ الأكبر السابق جان.

وقال السفير البديوي في اتصال هاتفي مع «كونا» «أعربت نيابة عن سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح وحكومة وشعب الكويت عن خالص التعازي بوفاة دوق لوكسمبورغ الأكبر السابق جان».

وأضاف أن «رئيس وزراء لوكسمبورغ اعرب عن تقديره للفتة الكويت الكريمة المشاركة في مراسم تقديم واجب العزاء». وذكر ان بيتيل اعرب أيضا عن سعادته الكبيرة للقائه بسمو أمير البلاد في القمة العربية الأوروبية في مصر في فبراير الماضي واصفا اللقاء بأنه «رائع».

وقال البديوي ان بيتيل «أكد قبول دعوة سمو أمير البلاد لزيارة الكويت وتطلعه لها في وقت قريب جدا».

ونقل البديوي للعائلة المالكة وكبار المسؤولين في حكومة لوكسمبورغ تعازي الكويت اميرا وحكومة وشعبا وذلك بوفاة دوق لوكسمبورغ الأكبر السابق جان عن عمر ناهز 98 عاما.

وقال البديوي عقب تقديمه واجب العزاء «أعربت نيابة عن سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد وحكومة وشعب الكويت عن خالص التعازي بوفاة دوق لوكسمبورغ الأكبر السابق جان».

واستذكر في هذا السياق مناقب ومأثر وجهود فقيد لوكسمبورغ في خدمة بلاده قائلا ان «صفات المثابرة والشجاعة والشرف التي تحلها بها دوق لوكسمبورغ الأكبر السابق جان ستظل في الذاكرة الى الابد».

وأقيمت جنازة رسمية أول من أمس في كاتدرائية نوتردام في لوكسمبورغ لدوق لوكسمبورغ الأكبر السابق جان الذي توفي في الـ23 من ابريل الماضي.

وكان دوق لوكسمبورغ جان قد تنازل عن العرش لصالح ابنه الدوق الاكبر هنري في اكتوبر عام 2000 بعد ان ظل عليه نحو 36 عاما.

