الأولى

فيما تمكن رجال مباحث ميدان حولي من القبض على من القى علبة عصير من على جسر جابر، وتوجيه تهمة إلقاء مخلفات وتلويث البيئة البحرية اليه، اعلنت وزارة الداخلية تسيير دوريات لشرطة البيئة بالتنسيق مع الهيئة العامة للبيئة على مدار الساعة على امتداد جسر جابر لضبط مرتكبي رمي المخلفات البيئية.

وأضافت الوزارة في بيان لها امس أنها ستتعامل بكل حزم مع أي خروج على القانون، بإلقاء المخلفات أو ممارسة أي سلوكيات خطأ على الطرق والجسور، مشيرة الى انه سيتم تطبيق المادة 108 على كل متجاوز أو مخطئ، وهي التي تنص على (يحظر في جون الكويت باعتبارها منطقة ذات طبيعة خاصة ممارسة أي نشاط ضار بيئياً وبصفة خاصة تصريف مياه الصرف الصحي أو الصناعي أو إلقاء أي مخلفات بيئية، ويعاقب كل من يخالف حكم المادة 108 وفق المادة 149 من قانون حماية البيئة 2014/42 وتعديلاته بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على خمسين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين).

من جانب آخر، اعلن قطاع المرور والعمليات تسجيل 1812 مخالفة سير تم رصدها من قبل كاميرات الضبط المروري على جسر الشيخ جابر ووصلة الدوحة منذ افتتاحه الاربعاء الماضي حيث كان إجمالي عدد المخالفات المسجلة على الجسر 1043، وجسر وصلة الدوحة 769 مخالفة.

وأكد المرور انه تم تحديد السرعة على جسر جابر بـ100 كم/ ساعة مع منع وقوف السيارات نهائياً على الجسر حتى على حارات الأمان إلا للضرورة، مؤكدا ان كاميرات المراقبة على الجسر متصلة بغرفة عمليات خاصة تعمل على مدار الساعة.