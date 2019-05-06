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غزة - الوكالات: واصلت اسرائيل عدوانها الموسع على قطاع غزة برا وجوا ما ادى الى سقوط 17 شهيداً فيما ردت فصائل المقاومة الفلسطينية باطلاق صليات صاروخية باتجاه مستوطنات غلاف غزة ومدينة عسقلان. وفيما نفى جيش الاحتلال وجود وساطة للتهدئة فقد قدمت واشنطن دعما غير مشروط للعدوان الاسرائيلي...(طالع ص 18).

وأعلنت مصادر فلسطينية عن استشهاد فلسطيني واصابة ثلاثة آخرين بجروح امس في غارة اسرائيلية على مدينة غزة ليرتفع عدد الضحايا الفلسطينيين الى 17 من بينهم سيدة حامل وطفلتها الرضيعة جراء العدوان المستمر لليوم الثالث على التوالي وذكرت المصادر أن غارة استهدفت امس سيارة مدنية كان تسير وسط مدينة غزة ما أدى الى مقتل أحد ركابها واصابة عدد من المارة بجروح. ويرتفع بذلك عدد الشهداء الفلسطينيين امس الى سبعة. في هذه الأثناء أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس عن استهداف مركبة عسكرية للجيش الاسرائيلي قرب شمال قطاع غزة بصاروخ موجه مطور واصابتها بشكل مباشر واعترف الجيش الاسرائيلي بمقتل ضابط استخبارات بينما قالت الشرطة ان شخصين قتلا في انفجار صاروخ أطلق من قطاع غزة باتجاه مدينة عسقلان أمس بحسب الاذاعة الاسرائيلية التي ذكرت أن الفصائل الفلسطينية اطلقت منذ يوم السبت 600 قذيفة صاروخية باتجاه اسرائيل.

وأعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي امس استدعاء لواء مدرعات لمنطقة الحدود مع قطاع غزة.

من جانبه قال المتحدث العسكري رونين مانليس انه لا توجد جهود وساطة للتوصل الى اتفاق لوقف اطلاق النار في الوقت الراهن.

وقال جيش الاحتلال انه أغار على 260 هدفا لحركتي حماس والجهاد الاسلامي في حين قالت مصادر فلسطينية ان الغارات الاسرائيلية دمرت سبع بنايات وخمسة منازل سكنية وأربع ورش حدادة اضافة الى قصف أكثر من 40 موقعا لفصائل فلسطينية في قطاع غزة.

من جهته أعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو في بداية اجتماع للمجلس الوزاري المصغر أمس أنه أمر الجيش بمواصلة ضرباته المكثفة وبتعزيز القوات حول القطاع بالدبابات والمدفعية وقوات المشاة.

دوليا دانت الولايات المتحدة اطلاق صواريخ من قطاع غزة باتجاه اسرائيل، معبرةً عن دعمها حق الاسرائيليين في الدفاع عن أنفسهم بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية فيما دعا الاتحاد الأوروبي من جهته الى وقف اطلاق الصواريخ الفلسطينية من غزة على اسرائيل فوراً. ودعا الأردن أمس الى وقف العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة على الفور مؤكداً أن العنف لن يؤدي الا الى المزيد من التوتر والمعاناة. ونددت تركيا بتدمير مبنى في غزة يضم مكتب وكالة أنباء الأناضول الحكومية جراء قصف للطيران الاسرائيلي.