الأولى

أقرت اللجنة التشريعية تشريعاً جديداً يرمي الى المحافظة على الأسواق التراثية، ويمنع التعاقد بين القطاعين العام والخاص بشأنها حتى لا تصبح عرضة لزيادة الايجارات.

وقال رئيس اللجنة خالد الشطي: أحيل التقرير من اللجنة التشريعية الى اللجنة المالية تمهيدا لاحالته الى المجلس للتصويت عليه، مؤكدا أن هذا القانون في حال اقراره سيكون لصالح الأسواق التاريخية ولصالح أصحاب المحال وينصفهم من الاجراءات التي تم اتخاذها ضدهم في الأشهر السابقة.

بدورها وافقت اللجنة المالية البرلمانية على تعديلات قانون المناقصات، بما يقضي بمنح اصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة افضلية في مناقصات الدولة والشركات النفطية. وقال رئيس اللجنة النائب صلاح خورشيد: إن الافضلية ستكون لما دون 5 ملايين دينار بما لا يقل عن 10% من قيمة المناقصة، لافتا الى ان كل التعديلات مستحقة وستشجع الشباب على الدخول في المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وزاد: اعطينا اولوية للمنتج الوطني في المناقصات الحكومية و في الشركات النفطية بأفضلية 15 % كمناقصين في مشروعات الدولة.

واستطرد قائلا: كلفنا بدراسة ظاهرة غلاء المعيشة وارتفاع الاسعار ووضعنا خارطة طريق بحضور وزير الدولة للشؤون الاقتصادية وممثلي البنك المركزي، كما ناقشنا موضوع التضخم واثره على ارتفاع الاسعار، منوها الى أن الكويت اقل دولة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي من حيث التضخم، وبالتالي فلاعلاقة للتضخم بارتفاع الاسعار الذي قد يكون ناتجا عن جشع بعض التجار.

من جانبه اعلن مقرر اللجنة النائب فيصل الكندري ان التعديلات وضعت لاستثناء اصحاب المشاريع الصغيره والمتوسطة من رسوم المناقصات، ومن ادخال ممثل عن صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجلس ادارة جهاز المناقصات، مشيرا الى ان هذه التعديلات تعطي فرصه للشباب في مشاريع الدولة بشكل مباشر، مع منح المنتج الوطني افضلية لدى المقاول المحلي والمقاول الأجنبي.