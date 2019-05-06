الأولى

برلين- د. ب. أ: طالب رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي المجتمع الدولي بدعم بلاده بعد ما قدمته من تضحيات ودماء من اجل جعل العالم اكثر سلاما، مشددا في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية خلال زيارته الأخيرة لألمانيا على ان العراق يجب ان يُدعم وأن يتم التعامل معه بشكل مختلف، وليس ان تُرمى عليه المشاكل. وقال انه اذا ما اريد فعلا القضاء على تنظيم داعش فان علينا ان نتحد جميعا، مسلمين ومسيحيين، اوروبيين وغربيين وغير ذلك، في تطويق هذه المجتمعات الداعشية لأنها تستطيع اعادة انتاج نفسها.... (طالع ص 19).

وقال عبدالمهدي في المقابلة ان العراق قدم تضحيات كبيرة لمحاربة داعش.. العراق خسر الملايين من ابنائه من نساء ورجال وأطفال من جميع الانتماءات. وأعتقد ان العراق بهزيمة داعش ساعد العالم، وساعد اوروبا بالذات، في التقليل من الهجرة وفي جعل العالم اكثر سلاما عما كان عليه في الأعوام الماضية.. العراق يجب ان يُدعم وأن يتم التعامل معه بشكل مختلف، وليس ان تُرمى عليه المشاكل. وحول الاستراتيجية التي تنتهجها الحكومة العراقية لمنع عودة ايديولوجية داعش، قال رئيس وزراء العراق الأمر يعتمد على كيفية النظر لداعش، حيث ان هناك خلافا بين الدول في رؤية التنظيم.. بالنسبة لمن يرى ان داعش تنظيم، فان من يقضي على التنظيم يقضي على داعش، ولكن داعش ليس تنظيما وانما مجتمع له انصاره ودورته الكاملة.. نستطيع محاربة داعش عسكريا وأن نقضي عليهم كما فعلنا في العراق وسورية، لكن سيكون من الصعب جدا القضاء عليهم ايديولوجيا. واستطرد اذا ما اريد فعلا القضاء على داعش، علينا ان نتحد جميعا، مسلمين ومسيحيين، اوروبيين وغربيين وغير ذلك، في تطويق هذه المجتمعات الداعشية لأنها تستطيع اعادة انتاج نفسها.. عندما تعاونا في محاربة تنظيم داعش، قضينا عليه، لكن اذا اردنا القضاء على ايديولوجية داعش، فاننا بحاجة الى انماط وأشكال عمل تختلف عن الأشكال الحالية. وحول مستقبل الأطفال الذي حاربوا في صفوف داعش وكيفية التعامل معهم، قال عبدالمهدي: اذا فهمنا ما هو داعش وكيف ينتج نفسه، نستطيع ان نتعامل مع اطفال داعش.

ولفت رئيس الوزراء العراقي من جهة ثانية الى ان الفيدرالية واللامركزية هما الطريق لضمان وحدة العراق لكنه شدد على انه لا يوجد شيء اسمه حكم ذاتي.. البعض يطرحون مفهوم الاقليم.. وتحويل اي محافظة او عدة محافظات لاقليم يلزمه توافر شروط دستورية.. وعلى اي حال الدستور ينص على الاجراءات لكيفية اقامة مثل هذه الأقاليم.

وحول رؤيته لقرار الولايات المتحدة الغاء الاعفاءات المرتبطة بصادرات النفط الايرانية وما اذا يتوقع ان يتم اعادة الاعفاءات في المستقبل، قال رئيس وزراء العراق: يجب ان تسألوا الأميركان.. انا لا اجيب نيابة عن احد، وهذا القرار يعود لهم.