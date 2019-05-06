الأولى

تبادل سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد برقيات التهاني مع قادة الدول العربية والإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك سائلا سموه المولى تعالى أن يعيد هذا الشهر الفضيل على الأمتين العربية والإسلامية بوافر اليمن والخير والبركات.

كما تلقى سمو أمير البلاد برقيات تهانٍ بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك من سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ورئيس الحرس الوطني سمو الشيخ سالم العلي ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد وسمو الشيخ ناصر المحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ورئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز ورئيس المحكمة الدستورية المستشار يوسف المطاوعة والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الاحمد، أعربوا فيها عن خالص التهاني وأصدق التمنيات لسموه بهذه المناسبة الكريمة . وقد بعث سمو أمير البلاد ببرقيات شكر جوابية ضمنها شكره وتقديره على ما أعربوا عنه من مشاعر طيبة ودعوات صادقة سائلا سموه المولى عز وجل أن يعيد هذا الشهر الفضيل على الوطن العزيز والمواطنين الكرام بالخير والبركات وأن يديم نعمة الأمن والأمان والرخاء على الوطن العزيز ويحفظه من كل مكروه ويحقق للأمتين العربية والإسلامية كل ما تتطلعان إليه من رفعة ونماء وأن يسود الأمن والاستقرار والسلام شعوب العالم أجمع.

كما تلقى سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد برقيات تهنئة من رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وبعث سمو ولي العهد ببرقيتي تهنئة إلى رئيس الحرس الوطني سمو الشيخ سالم العلي والشيخ مبارك العبدالله أعرب فيهما سموه عن المشاعر الطيبة بهذه المناسبة المباركة.

كما تلقى سمو ولي العهد برقيات تهنئة من كبار الشيوخ ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد وسمو الشيخ ناصر المحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ورئيس المجلس الاعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز ورئيس المحكمة الدستورية المستشار يوسف المطاوعة والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد والوزراء والمحافظين وكبار المسؤولين بالدولة وأعضاء السلك الدبلوماسي والمواطنين والمقيمين داخل البلاد وخارجها.

وقد بعث سمو ولي العهد ببرقيات شكر جوابية ضمنها سموه شكره وتقديره وتمنياته الطيبة للجميع داعيا الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذه المناسبة المباركة على الكويت وأهلها الأوفياء بالخير واليمن والبركات وأن يحفظها من كل مكروه وأن ينعم عليها بالأمن والأمان والاستقرار وأن يعيدها على الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات سائلا الله العلي القدير أن يرحم شهداءنا الأبرار ويسكنهم فسيح جناته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان.