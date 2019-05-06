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واشنطن- الوكالات: كشفت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي عن مخاوفها من عدم قبول الرئيس دونالد ترامب، بتسليم السلطة في سنة 2020، إذا خسر الانتخابات الرئاسية المرتقبة بفارق ضئيل. وبحسب ما نقلت صحيفة تايمز، فإن بيلوسي تخشى ألا يقبل ترامب بتسليم السلطة إلا إذا خسر الانتخابات الرئاسية أمام منافس ديموقراطي، بفارق كبير.

وأضافت بيلوسي إنه من الضروري أن تكون الولايات المتحدة محصنة ضد هذا الأمر، مضيفة أن ترامب كان سيسعى إلى الإرباك في سنة 2018، لولا فوز الديموقراطيين بأغلبية في مجلس النواب خلال انتخابات التجديد النصفي.

وفي انتخابات الكونغرس لسنة 2018، حصل الديموقراطيون على 40 مقعدا، وهو أكبر فوز من نوعه للحزب منذ سنة 1974. وفي محطة 2018 الانتخابية، حذر ترامب مما وصفه بالتصويت غير القانوني، وفي انتخابات 2016 زعم أن ملايين الأصوات جرى احتسابها بشكل غير قانوني لمرشحة الحزب الديموقراطي وقتها، هيلاري كلينتون وهو ما أدى إلى خسارته لما يعرف في النظام الانتخابي الأميركي بالتصويت الشعبي. ونصحت بيلوسي الديموقراطيين بعدم السعي إلى عزل ترامب بسبب تقرير روبرت مولر بشأن التواطؤ المحتمل مع الروس، وفي وقت سابق، صرحت بأن ترامب لا يستحق العزل.