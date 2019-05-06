الأولى

أكدت وزارة التربية انها ستتخذ الاجراءات اللازمة ضد كل معلم يثبت تدني مستواه العلمي أو المعرفي أو يثبت عدم صحة شهادته أو عدم مناسبتها للمادة الدراسية التي يقوم بتدريسها، مؤكدا أن الادارة المعنية تقوم بزيارات دورية للمدارس لمتابعة سير العملية التعليمية والتدقيق على موافقات المعلمين.

وأوضح وكيل وزارة التربية للتعليم الخاص والنوعي د. عبدالمحسن الحويلة، في تصريح للصحافيين، أن ملفات المعلمين المرشحين للعمل في المدارس الخاصة تحال الى التواجيه الفنية للمواد الدراسية أو الى مراقبات المدارس لضمان أن يكون المؤهل الدراسي لا يقل عن بكالوريوس متخصص ومعتمد من الجهات المعنية.

وبين أن كل جهة من الجهات المشار اليها تباشر اختصاصها بمنح موافقة مبدئية أو نهائية للمعلم بعد التحقق من أوراقه وشهاداته، مستبعدا إصدار أي موافقة الا بعد التدقيق على ملف والتحقق من استيفاء جميع الشروط، موضحا أنه لا يمكن اصدار اي موافقة لمعلم سبق ان تم رفضه لاسباب تتعلق بالمؤهل الدراسي، وانه يتم اجراء مقابلة مع المعلم المرشح للوقوف على مدى صلاحيته.

وجدد تأكيده على أنه في سبيل ضمان سلامة المؤهل الدراسي للعاملين في المدارس الخاصة تتم مخاطبة وزارة التعليم العالي لمعادلة شهادته العلمية.