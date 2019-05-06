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الوفيات


علي حمد هادي الزويّر 89 عاماً شيع، الرجال: الفحيحيل، ق1، شارع عوض الخضير، م9، مقابل نادي الفحيحيل، ديوان مبارك الزوير، ت: 99523031، النساء: مبارك الكبير، ق3، ش24. م34، ت: 99679595
عبدالله شبيب محمد الهاجري 17 عاماً شيع، الرجال: جابر العلي، ق2، ش7، م29، ت: 55454542، النساء: مبارك الكبير، ق2، ش16، م4، ت: 50011205
سالم خشان محمد الخالدي 65 عاماً شيع، الرجال: المنقف، ق4، ش32، م20، ت: 99959609، النساء: القرين، ق1، ش27، م21
سكينه درويش غلام البلوشي، أرملة غلوم قاسم جمشير البلوشي 78 عاماً شيعت، مبارك الكبير، مسجد القدس، ق7، ش250، ت: 90001159
إنا لله وإنا إليه راجعون


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