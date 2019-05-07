مال وأعمال

أقام بنك الكويت المركزي صباح يوم الخميس الماضي احتفالية تكريم الموظفين المتميزين لعام 2018، في ليوان التميز بمبنى البنك وذلك بحضور د. محمد الهاشل محافظ بنك الكويت المركزي، وبمشاركة مسؤولي البنك وموظفيه وبحضور ذوي الموظفين المكرمين. وقد أعرب المحافظ في كلمته خلال حفل التكريم عن شكره وتقديره للموظفين المتميزين متمنياً لهم المزيد من التوفيق والنجاح . وفي ختام الحفل قام المحافظ بتوزيع الجوائز وشهادات التقدير على كل من الموظف المتميز على مستوى البنك وهي حشمة محسن العنزي، والموظفين المتميزين على مستوى قطاعات البنك الأربعة وهم كل من: منى غلوم ملك، مشاعل عيد خلف، شيماء علي السند، علي يوسف اليوسفي، وقد تم تسجيل أسماء وصور المتميزين على لوحة الشرف المصممة خصيصاً لهذا الغرض في ليوان التميز بالمبنى الرئيس للبنك، وتم كذلك نشرها على الموقع الإلكتروني الداخلي للبنك المركزي. كما تم تكريم مريم عبدالسلام لحصولها على شهادة «المحلل المالي المعتمدCFA» تقديراً لهذا الإنجاز وحافزاً لمزيد من السعي لتطوير الأداء.

