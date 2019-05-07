مال وأعمال

وافقت الجمعية العمومية لشركة اكتتاب القابضة على جميع بنود الجمعية العمومية ومن أهمها عدم صرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة بالإضافة الى عدم توزيع أخبار عن السنة المالية المنتهية في ديسمبر 2018. وعلى هامش الجمعية العمومية صرح محمد صلاح الأيوب - الرئيس التنفيذي لشركة إكتتاب القابضة، أن صافي الخسارة التي حققتها الشركة بنهاية العام الماضي بلغت 591.2 ألف دينار مقابل 1.4 مليون دينار في العام المنتهي في ديسمبر 2017، وبنسبة تراجع بلغت 57.8 في المئة وارجع السبب في ذلك الى انخفاض خسائر الاستثمارات بنسبة 62.0 في المئة بالإضافة الى إرتفاع إيرادت العقود بنسبة 26.7 في المئة، وذكر الأيوب أن الهيكل المالي للشركة يتمتع بالصلابة والقوة.

وقال إن إجمالي إلتزامات الشركة حاليا تبلغ فقط 1.8 مليون دينار والتي تمثل 10.2 في المئة فقط من إجمالي الأصول و11.04 في المئة من إجمالي حقوق المساهمين ،وهو ما يزيد من قدرة الشركة على توفير مصادر التمويل اللازمة وقت الحاجة. وكشف الأيوب أن اكتتاب القابضة تتحرك بحذر كبير في الفترة الحالية في عملية إنتقاء استثماراتها بالإضافة الى محاولة تغيير مصفوفة استثماراتها بما يتوافق مع معدلات المخاطرة في الأسواق حاليا وكشف أن عملية التغيير تشتمل على التوجة لبعض الاستثمارات المدرة للسيولة والتي تتناسب معدلات المخاطر.

