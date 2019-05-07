مال وأعمال

استقبل بنك الكويت الوطني الدفعة السادسة من متدربي برنامج «شهادات ائتمان موديز» والذي ينظمه البنك بالتعاون مع وكالة موديز العالمية للتصنيفات الائتمانية وذلك بهدف تطوير مهارات الكوادر المصرفية في البنك.

ويتضمن البرنامج الذي يستمر على مدى ثلاثة أشهر العديد من المحاور منها: مقدمة حول الخدمات المصرفية والتحليل المالي، التعريف الشامل بإدارة المخاطر وهيكلة المؤسسات المصرفية، أهم التحديات والصعوبات الائتمانية والتمويل وغيرها إضافة إلى الحلول التي تتبناها الإدارات في البنوك والمؤسسات المصرفية.

ويشارك في البرنامج نحو 18 متدرباً ومتدربة من إدارات مختلفة في البنك ضمت مجموعة الخدمات المصرفية للشركات ومجموعة الخدمات المصرفية الشخصية ومجموعة إدارة المخاطر إضافة إلى مجموعة الفروع الخارجية وغيرها من الإدارات المعنية الأخرى.

ويجسد استراتيجية البنك الرامية إلى الارتقاء بالكوادر البشرية التي تشكل الدعامة الأساسية لكل مؤسسة متميزة ورائدة وذلك عبر توفير أفضل البرامج التدريبية».

