مال وأعمال

أطلقت المجموعة الاستثمارية العالمية أول من امس انشطتها وأعمالها في السوق المحلي من خلال تطبيق «تاليا» الذي سيوفر مجموعة من الخدمات الحديثة والمتطورة للسوق الكويتي، خلال شبكة نقل متطورة مع مجموعة من حلول وبرامج التنقل المختلفة.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة د. سليمان الأحمد، أن «تاليا» تستهدف إحداث ثورة في حركة التنقل لرفع المعاناة عن المجتمع في ظل التطورات والتقنيات والتكنولوجيا مبيناً أن العالم بدأ يتجه نحو الاستفادة من تلك التسارعات والتقنيات ليعيش في حياة افضل تواكب النمو الاقتصادي والجذب الاستثماري.

وأضاف خلال مؤتمر صحافي أن «تاليا» تتجه نحو الانتشار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا، بالتعاون مع شركة «بايدو» الصينية التي ستوفر للشركة خدمات الخرائط والبحث والدعم داخل الصين مشيراً إلى أن الشركة وفرت تطبيق «تاليا» الذي يمكن تحميله على الهواتف الذكية، ليتمكن العميل من خلال طلب سيارة بضغطة زر واحدة، وذلك في الوقت الذي بدأت فيه الشركة بتركيز جهودها لتطوير سيارات صديقة للبيئة، في مشروع من شأنه أن يسهم في الحد من التلوث البيئي والأضرار الناجمة عن عوادم السيارات.

وقال الاحمد ان «تاليا» وضعت استراتيجية للسنوات الثلاث المقبلة لتوفير 1500 سيارة تعمل بالطاقة الكهربائية كمرحلة أولى من إجمالي 5 آلاف سيارة سيتم توفيرها بالتعاون مع شركة تيسلا العالمية، ليصبح أسطولها من السيارات صديقة للبيئة بنسبة 100 في المئة.

وفي ذات السياق اكد المدير التنفيذي لشركة تاليا محمود سمير أن تطوير المواصلات يعد من أحد أهم ركائز التنمية الاقتصادية، مبيناً أن توفير خدمة التنقل عبر « تاليا» تواكب التطلعات المحلية للتطورات العالمية حيث توفر هذه الخدمة عبر خدمة التواصل التكنولوجي بالانترنت المجاني داخل التاكسي .

