مال وأعمال

أشار تقرير بيت التمويل الكويتي «بيتك» الى ارتفاع معدل التضخم على أساس سنوي بنهاية مارس قليلاً إلى 0.8 في المئة مقابل 0.6 في المئة بنهاية فبراير2019، طبقاً لبيانات الإدارة المركزية للإحصاء، وهي أعلى نسبياً مقارنة بمعدل التضخم في مارس 2018 الذي سجل 0.6 في المئة، وبلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلك 113.3 نقطة في مارس. ومازالت مستويات التضخم في اتجاه تصاعدي منذ أواخر 2018.

يلاحظ زيادة شهرية طفيفة لمستويات الأسعار حيث سجل معدل التضخم حدود ربع في المئة في مارس مقارنة بمستويات الرقم القياسي في فبراير 2019.

يلاحظ استمرار الاتجاه التصاعدي للرقم القياسي في بعض المكونات الأساسية، مثل مكون النقل ومازال ثاني أعلى رقم قياسي بين المكونات مسجلاً معدل تضخم سنوي تراجع قليلاً إلى 1.9 في المئة في مارس مقابل 2.1 في المئة في فبراير، كما يواصل الرقم القياسي لمكون المفروشات المنزلية ومعدات الصيانة مساره التصاعدي بمعدل تضخم سنوي تراجع إلى 2.4 في المئة ، بعدما كان قد استقر عند 2.5 في المئة لثلاثة أشهر متتالية آخرها في فبراير، ويواصل الرقم القياسي للأسعار في مكون الاتصالات مساره التصاعدي الواضح منذ العام الماضي، ومازال هذا المكون يسجل أعلى معدل تضخم بين المكونات نسبته 6 في المئة على أساس سنوي. يليه الرقم القياسي لمكون الصحة يسير في اتجاه متصاعد مع توقف الزيادة في معدل التضخم لهذا المكون حين بلغ 2.8 في المئة في مارس مقابل تضخم 3.3 في المئة في فبراير، ثم مؤشر الأسعار في مكون الأنشطة الترفيهية والثقافية في الترتيب من حيث الرقم القياسي مسجلاً معدل تضخم سنوي انخفض إلى 2 في المئة في مارس مقابل 2.3 في المئة في فبراير.

في الوقت الذي يشهد فيه الرقم القياسي لبعض المكونات استقراراً منها الرقم القياسي لأسعار المستهلك في مكون المطاعم والفنادق ويأتي في المرتبة الثالثة بين المكونات الأخرى من حيث الرقم القياسي مع تراجع طفيف لمستوياته بحدود ربع في المئة للشهر الرابع على التوالي، وارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في مكون التعليم في مارس مع هدوء محدود لمعدل التضخم الذي سجل 1.9 في المئة في مارس مقابل أعلى معدل تضخم سنوي شهده هذا المكون في عام ونصف بلغ 2.4 في المئة بنهاية فبراير. كما يبدو الاتجاه العام للرقم القياسي في مكون الكساء والملبوسات يسير في مسار مستقر مع استمرار تسجيل مستويات أسعاره زيادة وإن كانت طفيفة حتى وصلت إلى أقل من نصف في المئة في مارس وهي المرة الثانية خلال عام التي تسجل أسعار هذا المكون زيادة سنوية.

يلاحظ أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك في مكون السلع والخدمات المتنوعة يواصل مساره نحو الزيادة برغم استقرار معدلات التراجع التي تسجلها مستويات أسعاره عند حدود نصف في المئة في مارس على أساس سنوي للمرة الثالثة على التوالي. في حين مازال الرقم القياسي لمكون الأغذية والمشروبات يسير بشكل متذبذب لكن معدل التضخم في هذا المكون يشهد مساراً تصاعدياً، فقد سجل معدل تضخم 1 في المئة وهو الأعلى منذ منتصف العام الماضي مقابل معدل سنوي طفيف 0.6 في المئة في فبراير.

وقد انخفضت مستويات الأسعار في مكون خدمات السكن بنهاية مارس بحدود نصف في المئة وهي نسبة أفضل من معدلات التراجع المتواصلة التي سجلها هذا المكون طوال العام الماضي، بعد أن كانت مستويات الأسعار في هذا المكون تسير بنحو مستقر واضح حيث لم يشهد رقمه القياسي تغيراً طوال العام الماضي.

