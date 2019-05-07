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كشفت «هيئة الصحة بدبي» عن استقطاب الإمارة 337,011 سائح طبي في العام 2018، مشيرةً إلى وصول إجمالي الإنفاق الطبي من السياح الصحيين إلى 1,163 مليار درهم. وجاء الإعلان عن النتائج الأخيرة اليوم على هامش افتتاح «سوق السفر العربي.

وتواصل دبي تعزيز جاذبيتها المتنامية باعتبارها وجهة عالمية مفضّلة للسياحة الصحية، مدعومةً بخدمات الضيافة الراقية والتطور المطّرد الذي يشهده قطاع الطيران والذي يسهم في جذب المزيد من السياح من الأسواق العالمية الرئيسية. وتبرز دبي كمنصة مثالية للباحثين عن تجربة متفردة في عالم الصحة والعافية ، مستقطبةً أعداد هائلة من السياح الطبيين من العالم العربي ودول مجلس التعاون الخليجي والذين احتلوا موقع الصدارة بنسبة 33 في المئة، في الوقت الذي جاءت فيه آسيا في المرتبة الثانية بـ 30 في المئة وأوروبا في المرتبة الثالثة بـ 16 في المئة. واستحوذت الكويت والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان على النسبة الأكبر من السيّاح الطبيين القادمين من الدول الخليجية والعربية، فيما جاءت الهند وإيران وباكستان في المراتب الأولى آسيوياً. واحتلت إيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا المراكز الأولى أوروبياً من حيث أعداد السياح الطبيين القادمين إلى دبي. وقال د. مروان الملا، المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي في «هيئة الصحة بدبي»: «تواصل الاتجاهات الإيجابية الناشئة ضمن قطاع السياحة الصحية وسياحة العافية والاسترخاء في دبي خلق إمكانات هائلة وواعدة للنمو. وتمضي الإمارة، في ظل الجهود المتواصلة والتعاون المثمر بين القطاعين الحكومي والخاص، قدماً نحو ترسيخ حضورها القوي كوجهة جاذبة على خارطة السياحة الصحية العالمية.»

وأضاف الملا: «يمثل تبني أحدث الابتكارات المتقدمة في مجال الخلايا الجذعية والطب التجديدي وتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد خطوة متقدمة على درب مواصلة النمو المطّرد في أعداد السياح الطبيين القادمين إلى دبي. ومما لا شك فيه بأنّ التسهيلات الجديدة على صعيد إجراءات ترخيص مرافق وخدمات الرعاية الصحية المعتمدة من قبل «هيئة الصحة بدبي» ستسهم في زيادة تدفق الاستثمارات إلى القطاع الصحي المحلي، فضلاً عن جذب نخبة العقول والكفاءات والكوادر الطبية المؤهلة من جميع أنحاء العالم، ما سينعكس بدوره بصورة إيجابية على تشجيع السياح الطبيين، الإقليميين والدوليين، على الاستفادة مما تزخر به الإمارة من خدمات صحية رفيعة المستوى وتكنولوجيات متقدمة ومطابقة لأعلى معايير الابتكار والجودة والمقدمة،وذلك بإشراف فرق متخصصة في تلبية الاحتياجات الطبية في مختلف الاختصاصات». وقالت استشاري في «إدارة السياحة الصحية ليندا عبدالله » «يتمحور تركيزنا بالدرجة الأولى حول خلق تجربة متفردة في توفير الخدمات الصحية وفق أعلى المعايير وطرح حزم متكاملة تجمع بين الخدمات الطبية وخدمات العافية والاسترخاء لتلبية تطلعات السياح الطبيين الإقليميين والدوليين، فضلاً عن فتح آفاق واعدة لدخول أسواق عالمية جديدة. وكان للحملات الرئيسة الموجهة لأسواق محددة والشراكات الاستراتيجية مع نخبة الجهات المعنية بالصحة والعافية دور محوري في دفع عجلة نمو قطاع السياحة الصحية.

