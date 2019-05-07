مال وأعمال

في مثل هذه الأيام ومنذ 28 عاماً تقريباً، وقفت المهندسة سارة أكبر بنت الكويت إلى جانب زملائها لوقف نزيف ثروة الكويت الرئيسة ومصدر حياة أبناءها وإصلاح التخريب الذي لحق بالبنية التحتية في القطاع النفطي الذي خلفه الغزو العراقي الغاشم، حيث جسدت المرأة الحديدية كما لقبها أهل الكويت وزملاءها ملحمة بطولية يرويها الآباء والأبناء على حد سواء.

في مثل هذه الايام منذ ثمانية عشر عاما ارتدت ثيابها الصفراء، وخوذتها الواقية على رأسها، وتحدت جحيم الحرائق التي اشتعلت بآبار النفط بفعل الاحتلال الصدامي.

اقتحمت المهندسة سارة أكبر النيران وساهمت الى جانب زملائها المهندسين في إطفاء حرائق الآبار واحدا تلو الآخر، وقد تجسدت في ذلك اليوم روح الارادة والتحدي وتم اطفاء اكثر من 700 بئر نفطية، حيث أثبت أهل الكويت مدى صلابتهم وإصرارهم على تخطي المحن واجتياز الازمات في واحدة من صور التلاحم الوطني والتكاتف والصمود.

كما جسدت سارة أكبر قدرة المرأة الكويتية وتحملها مسؤولية بلدها ووطنيتها، وتميزت حياتها العملية بالطموح والمغامرة وحققت نجاحاً كبيراً في الحقول النفطية بخبرتها وقدرتها على العمل بذكاء.

وشغلت سارة أكبر العديد من الوظائف في القطاع النفطي على المستويين الحكومي والقطاع الخاص، والتي كان آخره تقلدها منصب الرئيس التنفيذي في شركة كويت انرجي، وهي عضو مجلس ادارة شركة التنقيب الكويتية وعملت سابقا في الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية، حيث تولت فيها منصب مديرة التطوير ومديرة التخطيط وحازت جائزة الامم المتحدة عام 1993، تقديرا لجهودها في مكافحة الحرائق. وللمهندسة سارة أكبر دور كبير في العديد من المجالات التي تساهم في تعزيز دور المرأة وتوسيع مشاركتها في صنع القرار فوقفت الى جانب المرشحات لانتخابات مجلس الأمة.

النشأة والدراسة

ومن تلك الشخصيات التي تستحق أن نسلط الضوء عليها وسيذكرها أبناء الكويت جيلاً تلو الآخر المهندسة سارة أكبر، المولودة عام 1958 في الكويت، وتلقت تعليمها في الكويت حتى تخرجت من جامعة الكويت بعد حصولها على بكالوريوس في علوم الهندسة الكيميائية عام 1981م، و بعد ذلك عملت المهندسة سارة أكبر كمنسق للمعلومات التي تطلبها فرق الإطفاء العالمية التي حضرت إلى الكويت عام 1991م من أجل تقديم المساعدة في عمليات الآبار النفطية التي أشعلها بعض جنود النظام العراقي السابق .

ملحمة الغزو

وضمن فريق عمل متكامل ومتميز من أبناء القطاع النفطي، سطرت سارة أكبر وزملاءها ملحمة وطنية لإصلاح الأعمال التخريبية التي استهدفت تدمير البنية التحتية للقطاع النفطي والاقتصاد الكويتي، فقد بلغ عدد الآبار المشتغلة 700 بئراً، ولم تنسى الكويت ولا أبناءها ما قام به فريق العمل المكلف بإطفاء تلك الآبار ما فعلته المهندسة سارة أكبر حين اقتحمت نيران الآبار

ووقفت سارة أكبر جنباً إلى جنب مع زملائها المهندسين من أجل إطفاء حرائق الآبار، حتى نجحوا في النهاية في إطفاء آخر بئر وكسروا الغزاة من غير رجعة وبعد ذلك تمكنت المهندسة سارة حسين أكبر من تحقيق العديد من الإنجازات الكبرى خلال مسيرتها العملية .

وتعد أول مهندسة كويتية سارة حسين أكبر تعمل في مجال البترول وصفتها الصحافة الأجنبية بأنها المرأة الحديدية وجندي إطفاء حرائق الكويت.

سيرة مهنية متميزة

تميزت سيرة المهندسة سارة أكبر بالعديد من الانجازات الملموسة والتي تركت بصمة واضحة في أداء القطاع النفطي وجعلت للقطاع دور بارز ومهم في وقت عانت فيه قطاعات الاستكشاف والتكرير العديد من التحديات. فقد تمكنت أكبر من شغل العديد من المناصب الهامة في شركة نفط الكويت خلال فترة التسعينيات، كما تمكنت عبر تولى تلك الوظائف من وضع استراتيجية التطوير ومكافحة الحرائق والهندسة وبالتحديد خلال الفترة التي تلي الغزو العراقي وبعد ذلك تولت مسؤولية فريق الدراسات التخطيطية، بالإضافة إلى رئاسة الفريق الاستثماري لحقول شمال الكويت، ورئاسة فريق إدارة الموارد. وقد شغلت أكبر مديرة التطوير ومنصب مديرة التخطيط في الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية كوفبك خلال الفترة من 1996 حتى عام 2005، كما تقلدت منصب مدير في مجلس إدارة الشركة الكويتية لنفط الخليج ومنذ عام 2005. كما شغلت سارة أكبر منصب رئيسة المديرين التنفيذيين في شركة كويت اينرجي و استمرت في هذا المنصب حتى وقت قريب.

وبالإضافة لمناصبها العديدة، تقلدت المهندسة سارة أكبر العضوية في العديد من المجالس مثل مجلس إدارة شركة التنقيب الكويتية، و في 2001، حصلت على عضوية مجلس إدارة تجمع مهندسي البترول في الولايات المتحدة الأمريكية وبداية من 1992 حتى عام 1996م شغلت سارة أكبر عضو تجمع المهندسين الكويتيين.

وخلال 1986، أصبحت المهندسة سارة أكبر أحد أعضاء تجمع مهندسي البترول، كما ساعدت في إكمال الفرع الكويتي من التجمع و ذلك خلال عام 1993، بالإضافة إلى عضويتها في التجمع العالمي لمساومي البترول.

كتاباتها والجوائز التي حصلت عليها

نالت المهندسة سارة أكبر العديد من الجوائز والشهادات التقديرية، حيث قامت الأمم المتحدة بمنح المهندسة سارة أكبر جائزة الأمم المتحدة Global500awayd عام 1993م ، وذلك تقديرًا لما قدمته من جهود عظيمة في مكافحة الحرائق، وقامت سارة أكبر بكتابة العديد من المنشورات التي تدور حول النفط في الشرق الأوسط ووصف تجربة الكويت في ظل الاحتلال، بالإضافة إلى كتابتها لعدد آخر من المقالات العلمية المهمة.

كما تعد سارة أكبر من أكبر المهتمين بقضايا المرأة ومناصرتها في العديد من المجالات المعنية بدور المرأة ودورها في خدمة المجتمع و مجالات العمل المتاحة لها في ظل المجتمع الذكوري، و لذلك قامت بكتابة العديد من المنشورات حول التحديات التي تقابل المرأة عند محاولتها الانضمام إلى مجالات العمل الخاصة بالرجال.

