مال وأعمال

مشروع جسر الشيخ جابر الأحمد أحد أهم مشاريع الكويت العملاقة المدرجة ضمن خطتها التنموية الرامية لتطوير البلاد والرفع من مكانتها الاقتصادية وجعلها مركزًا ماليًا وتجاريًا عالميًا؛ هذا المشروع هو أطول جسر بحري على مستوى العالم.

ويقع الجسر في منطقة «جون الكويت»، ويربط بين العاصمة الكويتية ومنطقة الصبيّة الواقعة شمالها، والتي من المقرر أن تكون مركزًا للمنطقة الاقتصادية الحرة التي ستُنشأ إلى جانب مجموعة من الجزر، لتشكل رابطًا بين السوق الآسيوية والأوروبية. يبلغ طول الجسر 48 كيلومترا أغلبه فوق البحر، ويشمل الجسر الرئيس وفرعًا آخر إلى الغرب يعرف باسم «وصلة الدوحة»، ليحتل مركزًا متقدمًا في ترتيب أطول جسور العالم وبتكلفة تقدر بنحو ثلاثة مليارات دولار، ومن المفترض أن يقلل مدة الرحلة بين مدينة الكويت ومنطقة الصبية من 70 إلى 20 دقيقة.

واستُخدم في تشييد الجسر 1500 ركيزة (Pile)، يبلغ عرض الواحدة منها قرابة 3 أمتار وبعمق يزيد على 50 مترًا، ترتكز عليها دعامات (Piers) تحمل فوقها طريقًا سريعًا يحوي ستة ممرات تستند على 958 عارضًا صندوقيًا مصنوع من الخرسانة مسبقة الإجهاد بأطوال تتراوح بين 40 إلى 60 مترًا، كما يشمل المشروع إنشاء جزيرتين اصطناعيتين بمساحة 30 هكتارًا، ستُستخدمان لأغراض خدمية كالطوارئ والصيانة وخدمات المرور. المشروع يبدأ من منطقة الشويخ باتصاله مع تقاطع طريق الغزالي السريع وشارع جمال عبدالناصر عابرا جون الكويت شمالا إلى منطقة الصبية. ويشتمل المشروع أيضا على إنشاء جزيرتين صناعيتين الأولى قرب مدينة الكويت بمساحة نحو 300 ألف متر مربع والثانية قرب مدينة الصبية بمساحة مماثلة وتتضمن الجزيرتان مباني حكومية تخدم الجسر ومارينا ومساحات خضراء إضافة الى مساحات مخصصة للاستثمار مستقبلا كما يشمل المشروع طريقا موصلا لشاطئ الصبية بطول ستة كيلو مترات.

ولم يغفل القائمون على المشروع الجانب البيئي حيث يتم تطبيق أفضل التقنيات الإنشائية من أجل حماية البيئة البحرية مع التقيد بالمعايير والأنظمة واللوائح المعتمدة لدى الهيئة العامة للبيئة كما تم عمل دراسة بيئية متكاملة تحت إشراف الهيئة العامة للبيئة.

