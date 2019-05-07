مال وأعمال

يقود البرنامج الاجتماعي لـ kiB الى نشر الثقافة المالية والتوعية المصرفية بين طلبة والطالبات، وذلك لتعزيز التواصل مع الطلبة وإثراء معلوماتهم حول الثقافة المالية والمصرفية، إيماناً من البنك بأهمية نشر مفاهيم التوفير والادخار بين أبناء الجيل الصاعد.

ويؤمن KIB بأهمية نشر الثقافة المالية بين مختلف شرائح المجتمع وخاصة الصغار، حيث أنه يرى بأن تثقيف الأطفال والشباب بمبادئ الادخار وأساسيات الإدارة الجيدة للمال سوف يمكنه من إنشاء جيل واعٍ من الراشدين من ذوي البديهة المالية الذين يمكن أن نعتمد عليهم في بناء اقتصاد البلاد.

واطلق KIB حملته التوعية الشاملة التي أطلقها أخيراً تحت شعار «مع الدولي.. تعلمت التوفير والصرف شلون يصير»، وذلك بالتزامن مع مشاركته بالاحتفالات السنوية لأسبوع المال العالمي السابع، وباعتباره من البنك الأول والوحيد في الكويت الذي تربطه شراكة استراتيجية مع المنظمة الدولية لمالية الطفل والشباب حيث ضم هذا الأسبوع مجموعة متنوعة من الفعاليات والأنشطة الهادفة إلى إلهام الأطفال والشباب لمعرفة المزيد حول مفهوم المال والادخار، كيفية كسب الرزق والحصول على وظيفة مناسبة في المستقبل.

ويقدّم (KIB) رعايته الرسمية لفعاليات ملتقى ومعرض التاجر الصغير الثامن، الذي نظمته شركة سفيرة للمسؤولية الاجتماعية بالتعاون مع شركة نيوتنولوجي للاستشارات، وذلك في مركز البروميناد الثقافي بهدف نشر الوعي التجاري بين البراعم الكويتية و تضمن المعرض عدداً من الأجنحة التي تم تخصيصها للأطفال لعرض وبيع منتجاتهم للزوار، كما شمل الملتقى أيضاً تقديم عدداً من الورش التدريبية لتعليم الأطفال على مهارات البيع والتجارة منذ سن مبكرة، إلى جانب محاضرات توعوية لأولياء الأمور.

و دعم البنك لمشـروع التاجر الصغير يأتي من منطلق أنه من أكثر البرامج المهمة والمميزة، حيث يعمل على تأهيل الأطفال وتعريفهم بكيفية إدارة الأعمال، وذلك من خلال تقديم مجموعة من المحاضرات القصيرة والتدريبات والزيارات الميدانية لشركات ومصانع تعمل في قطاعات مختلفة مما يساعد في تثقيفهم تجارياً نحو فهم آليات العمل باحتراف مع ما يتناسب مع فئاتهم العمرية.»

ويحرص «KIB» دائماً على تنظيم مثل هذه الزيارات لمختلف المدارس في الكويت بهدف تدريب الطالبات على مهارات الإدخار والتوفير مما يمكنهم من اتخاذ قرارات مالية فعالة وسليمة في حياتهم اليومية وفي مستقبلهم العملي».

