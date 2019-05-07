مال وأعمال

إنجازات ونجاحات متواصلة حققها البنك الأهلي الكويتي في القطاع المصرفي خلال مسيرته المصرفية لم تمنعه من التميز والنجاح في مجالات عديدة يأتي في مقدمتها التزامه بمسؤوليته الاجتماعية.

هذا ويعتبر البنك الأهلي الكويتي من أبرز الداعمين لمبادرات ذوي الاحتياجات الخاصة لمساعدتهم في الاندماج المجتمعي الشامل والمستدام، وإيمانه الشديد بأهمية دعم الأفراد من ذوي الاحتياجات الخاصة والمساهمة في تلبية احتياجاتهم باعتبارهم جزء لا يتجزأ من المجتمع الكويتي ويحق لهم أن ينعموا بالمساواة مع بقية أفراد مجتمعهم وهذا من شأنه المساعدة في بناء مجتمع متعاون ومتكامل وقد قام البنك برعاية اليوم العالمي للتوحد وكذلك رعاية نادي

الطموح الكويتي الرياضي لذوي الإعاقات الذهنية.

وواصل الاهلي دعمه استراتيجية الخدمة المجتمعية حيث دعم مؤتمر وحدة أمراض السكر في المستشفى الأميري حرصاً منه على تطوير خدمة التعليم المستمر للعاملين في المجال الطبي كما قدم لعملائه وموظفيه خصماً بنسبة 40 في المئة على كلفة الكشف عن السرطان ورعى حملة «لوياك» السنوية السابعة للتبرع بالدم للسنة الرابعة على التوالي.

و كان للشباب رصيد كبير من المبادرات التي قم لها البنك الرعاية والمشاركة ومنها المعرض الوظيفي ال21 الذي نظمته جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا تعزيزا لرغبة البنك باستقطاب الكفاءات الكويتية الشابة من شريحة الطلبة حديثي التخرج الراغبين بالعمل وبناء مستقبل مهني واعد في القطاع المصرفي كما شارك البنك في معرض التصميم الهندسي الخامس والثلاثين الذي تنظمه كلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت.

تعتبر بطولة البنك الأهلي الكويتي لكرة القدم جزء من برنامج البنك للمسئولية الاجتماعية الذي يهدف إلى دعم الأنشطة التي تخدم المجتمع ومنها دعم الرياضيين والتشجيع على ممارسة الرياضة للتمتع بحياة صحية سليمة. وقد دشن البنك الأهلي الكويتي هذه البطولة في عام 2011 وهي تقام مرة سنويا وأصبحت تحظى بشعبية واسعة واهتمام كبير من الجمهور.

ورعى الاهلي الكويتي المهرجان الدولي للمدرسة الإنكليزية وكذلك احتفالات مدرسة البيان ثنائية اللغة باليوم الوطني للسنة الثانية على التوالي، وقدم النك الرعاية الذهبية للمؤتمر والمعرض السنوي الثالث لجمعية الشرق الأوسط لعلم النفس (MEPA) كما احتفى البنك بعيد الأم مع موظفاته ونزيلات دار رعاية المسنين.

