مصابيح

ولد الحاج عبدالكريم أبل في الكويت بين عامي 1880 و1882 م تقريباً. كان له اربعة اخوة، وهم حبيب ومحمد وجعفر وعبدالله، كما له خمس من الاخوات، ويحتل الحاج عبدالكريم أبل المرتبة الرابعة بين اخونه وفقاً لشجرة العائلة المعدة من قبل الدكتور نبيل جعفر عبدالرحيم.

نشأ الحاج عبدالكريم وترعرع في حي الوسط في فريج الجناعات تحديداً، ولكن في أواخر الخمسينيات من القرن الماضي انتقلت العائلة الى حي شرق، ومن ثم الى منطقة الدسمة.

لذا تعتبر عائلة آل عبدالرحيم بما فيها عائلة أبل من أوائل العوائل الكويتية التي قطنت الدسمة.

كان للحاج عبدالكريم اثنان من الاولاد، أحمد وعلي، كما انجب ستا من البنات. وقد اعتبر احد متبرعي الحسينية الخزعلية التي تأسست في عام 1916م والمدرسة الجعفرية في اواخر الثلاثينيات من القرن الماضي، وحظي بمكانة مميزة بين أهالي الكويت عامة وبين تجارها وشيوخها خاصة، حيث اطلق بعضهم على السوق المسمى بالسوق الداخلي اسم سوق عبدالكريم، لان الحاج عبدالكريم كان قد امتلك اول متجر دكان كما في اللهجة الكويتية فيه.

نال الحاج عبدالكريم ثقة الشيخ سالم المبارك الصباح 1917 -1921 والشيخ أحمد الجابر الصباح (1921-1950)؛ حيث أصبح وكيلا ماليا لأعمال الشيخ سالم والشيخ أحمد؛ بل ولأسرة الصباح كلها، واستمر كذلك في نفس منصبه في عهد الشيخ أحمد الجابر الصباح حتى وافته المنية في الرابع عشر من ديسمبر من عام 1945م إثر نوبة قلبية. وكان من مسؤوليته حفظ العائدات المالية للدولة عنده، والتي منها ضرائب الجمرك، كما توضح ذلك الوثائق البريطانية. ويبدو أن أهم الأسباب التي جعلته يحظى بثقة حكام الكويت امتداده العائلي القديم في الكويت، والسمعة الطيبة التي اشتهر بها من الأمانة والدقة، ومعاضدته الشيخ أحمد الجابر الصباح أثناء مرحلة الصراع الاجتماعي السياسي بين مجموعة التجار وخاصة من منطقة القبلة من ذوي الأصول العربية وحاكم الكويت منذ عام 1921م. بالإضافة إلى علاقته الجيدة مع معظم التجار الكويتيين آنذاك ووقوفه بجانب الكثير من التجار من سكان الكويت من سكان شرق من ذوي الأصول الفارسيّة.

وامتدت علاقات الحاج عبد الكريم التجارية إلى مناطق مختلفة من الخليج مثل البصرة والبحرين، وبعض مناطق وثغور بلاد فارس، كما كانت الهند أيضا إحدى الوجهات التي يستورد الحاج عبدالكريم بعض البضائع منها.

الوثائق البريطانية

هناك الكثير من الوثائق البريطانية التي سلطت الضوء على الحاج عبد الكريم أبل في الأرشيف البريطاني، خاصة في مكتب سجلات الهند (Indian Office Records). ومن المفارقات أن تلك الوثائق أكدت أغلب ما تداولته الروايات الشفهية المنقولة عن أسرة آل عبد الرحيم وغيرهم من أقرانهم في الكويت. فقد ذكر أحد التقارير أسماء أهم الرجالات من سكان الكويت وأشهرهم في النصف الأول من القرن العشرين الميلادي الذين كان من بينهم التاجر الحاج عبد الكريم أبل؛ حيث يشير التقرير إلى ما يلي:

عبد الكريم ولد في الكويت، وهو من أصول فارسية، كما أنه رجل فطين يبلغ من العمر ثلاثة وستين عاما، وأنه ضعيف البصر، وقليلا مايرد على التحية (ربما نظرا لكبر سنه). يدير في المال الخاص لأسرة الصباح، وهو يُعتبر أمين الصندوق في نفس الوقت، كذلك اعتُبر مؤيدا للبريطانيين، وتاجرا يحقق أرباحا طائلة من خلال الاتجار في القمح وسلع أخرى. أما الدليل الآخر على أنه كان الوكيل المالي للشيخ أحمد الجابر الصباح فهو جدول بيان الإيرادات والنفقات المالية للكويت الذي ورد فيه اسم الحاج عبد الكريم أبل تحت بند الإيرادات. فقد بلغت الإيرادات التي قام بتحصيلها الحاج عبد الكريم أبل ما بين الثامن من مايو و السادس من يونيو والسادس من عام 1940م ألفي روبية. كما سجل أن الحاج عبد الكريم أبل قد جنى المبلغ المبلغ نفسه ما بين السابع من يونيو والسادس من يوليو من العام نفسه.

وهناك رسائل عديدة موجهة من حكام الكويت إلى الحاج عبد الكريم توضح أنه كان الشخص الوحيد المُخوّل صرف أموال الأسرة. ومثال ذلك الرسالتان اللتان توضحان طلب الشيخ سالم المبارك الصباح والشيخ أحمد الجابر الصباح من التاجر الحاج عبد الكريم أبل دفع الأموال بالنيابة عنهما؛ حيث تشير الوثيقة الأولى إلى أنه قد تم تعويض المدعو سليمان الصويطي ثلاث مائة وثمانية عشر ريالا نمساويا مقابل قيمة ثلاثة ركايب (أي دواب) قام بشرائها الشيخ سالم من الصويطي في عام 1920م. وتوضح الوثيقة الثانية أنه تم دفع مبلغ وقدره ثمانمائة ريال نمساوي للشيخ عبد الله الجابر الصباح لتسديد دية رجل يُدعى حنيف.

أما عن دوره الاقتصادي، فقد سجلت الحكومة البريطانية العديد من الوثائق عن معاملاته وعلاقاته التجارية المحلية والإقليمية. ففي عام 1930م أعطى التاجر الحاج عبد الكريم أبل صك توكيل للمحامي سليمان فيضي الموصلي، يتصرف بموجبه الأخير بالدفاع عنه ضد أي شخص أو شركة أو هيئة في جميع محاكم بلاد العراق. حيث يدل هذا التوكيل على أنه كانت للتاجر عبد الكريم أبل معاملات تجارية في دول عدة كان منها العراق. وكذلك يوجد شبك محرر للتاجر الحاج عبد الكريم أبل في عام 1936م من قبل البنك الشرقي المحدود (فرع البصرة) بقيمة مالية تبلغ ألفي روبية لإحدى المعاملات التجارية له في المنطقة.

كما أشارت وثيقة بريطانية أخرى إلى أنه في عام 1928م كان التاجر أبل ينوي زيارة خريسان (خوراسان)، غير أن الوثيقة لم توضح القصد من تلك الزيارة هل كان عملا تجاريا أو رحلة سياحية أو زيارة أقرباء أو أصدقاء له، وقد يكون الأرجح أنه كان متجها لزيارة الإمام الرضا عليه السلام في مدينة مشهد كونها تقع ضمن الإطار الجغرافي لإقليم خوراسان. أما على صعيد التجارة العالمية، فقد أظهرت وثيقة بريطانية في عام 1938م عريضة موقعة من خمسة عشر تاجرا من سكان الكويت - كان منهم الحاج عبد الكريم أبل- ممن لهم مصالح تجارية في الهند مقدمة للشيخ أحمد الجابر الصباح يناشدونه فيها المساعدة في تسهيل عملية مرور صناديق الشاي القادمة من الهند، وعدم فرض إجراءات استثنائية أو طلب شهادات إضافية غير المتعارف عليها آنذاك؛ لأنه في النهاية - حسب وجهة نظرهم - يُعطل عميلة التجارة ويضر بمصالح التجار، الأمر الذي قد يؤثر سلبا على عملية التبادل التجاري بين الكويت والهند. وفي تقرير اخر يظهر أن التاجر الحاج عبد الكريم أبل استورد خمسين صندوقا من الشاي أرسلت له عن طريق التاجر حمد العلي القاضي من بومباي في عام 1941م، وقد تكررت العملية عن طريق استيراد شحنة أخرى تُقدر بمائة صندوق شاي عن طريق أحد أقربائه وهو جعفر عبدالرحيم ما بين عامي 1942 و1943م،

كما كان الفضل للتاجرالحاج عبد الكريم أبل - وفقا للوثائق البريطانية - في المساعدة في تشييد منزل لطبيب دار الاعتماد البريطاني في الكويت عندما قام في عام 1945م باستيراد ثلاثين طنا من الأسمنت من مدينة بوربندر الهندية بالنيابة عن الشيخ أحمد الجابر الصباح، وبمساعدة من الوكيل البريطاني في الكويت. كما قام الحاج عبد الكريم أبل بنفس العملية وطلب حمولة قدرها خمسون طنا من الأسمنت.

يذكر أنه في عام 1940م تم تعيين الحاج عبد الكريم أبل والحاج يوسف الخالد العبد اللطيف في مجلس الشورى الذي حَلّ بعد حَل المجلس التشريعي الثاني في عام 1939م كبديلين عن الحاج ثنيان الغانم والحاج خالد الزيد. وبعد وفاة الحاج عبد الكريم أبل في عام 1945م، عُيّن ابنه الحاج أحمد عبد الكريم أبل ليكون خليفة لأبيه في إدارة الشؤون المالية للشيخ أحمد الجابر وأسرة الصباح. كما عُيّن الحاج أحمد عبد الكريم أبل في عام 1948م عضوا أساسيا لمجلس استشاري مُكوّن من اثني عشر عضوا؛ وذلك للإشراف على الشؤون التنموية في مجالات مثل الصحة والتربية والبلدية والغذاء.

تجارة

من الواضح أن التاجر عبد الكريم أبل منذ صغره قد تتبع خطى أبيه الحاج أبل ابن الحاج عبدالرحيم في التجارة كما يظهر في إحدى الوثائق القيمة المحتفظ بها الباحث علي الرئيس. فعلى غرار الكثير من التجار من أهل الكويت استطاع الحاج عبد الكريم الاستفادة من علاقاته التجارية مع الكثير من التجار والوكلاء في البصرة والدورق والبحرين ومناطق جنوب غربي بلاد فارس لجلب بضائع متنوعة إلى الكويت لبيع جزء منها وإعادة تصدير جزء آخر لموانئ ومناطق المحيط الهندي.

فعلى سبيل المثال توضح رسالة تجارية ترجع لعام 1924م تواصل الحاج عبد الكريم مع التاجر الكويتي عبد الله خالد البدر في البصرة في شأن معدل أسعار بعض البضائع في البصرة والتي كان منها القهوة والزيت والحبوب والطحين، وحول إمكانية توافرها في السوق. كما تعامل مع التاجر الكويتي المستقر بين البصرة والمحمرة التاجر محمد عبد الله المتروك، الذي كان يمد الحاج عبد الكريم بالكثير من البضائع الخارجة من البصرة والحلة وبغداد والعمارة، كما توضح الخطابات التجارية بينهما في عام 1921م. وكان التاجر عبد الله خليل في البصرة يتعامل أيضا مع الحاج عبد الكريم أبل وفقا للوثيقة التجارية المسجّلة بينهما في عام 1927م.

لم تقتصر تجارة الحاج عبد الكريم أبل على استيراد البضائع وتصديرها من وإلى البصرة؛ بل استثمر بعضا من أمواله في الشركات التجارية الاستثمارية في العراق. فعلى سبيل المثال اشترى الحاج عبد الكريم أبل، في عام 1926م، خمسة عشر سهما بقيمة سبعمائة وخمسين روبية من شركة السيارات العراقية الكويتية، التي جعلته أحد المساهمين في هذه الشركة.

وبسبب تجارته واستثماراته المستمرة والواسعة النطاق في العراق وكل الحاج عبد الكريم أبل المحامي سليمان الفيضي ليمثله أمام المحاكم في العراق ليحل المشاكل والقضايا التجارية المتعلقة به سواء تلك التي كانت في صالحه أو ضده.

أما بخصوص تجارته في أماكن أخرى من منطقة الخليج، فقد كان الحاج عبد الكريم أبل يتبادل البضائع مع التاجر أحمد محمود حسين في البحرين، وكان منها الصوف والتمر والشاي والقهوة والمكسّرات الفارسية والسكر والأرز الهندي وغيرها، كما توضح الرسالة التجارية بينهما المؤرخة في عام 1340هـ (1921م). كما كانت فكرة إبداع المال في البنوك للحصول على عائد سنوي مستمر هي إحدى الوسائل التي استثمر فيها الحاج عبد الكريم أبل أرباحه وإيراداته من التجارة ليزيد من رصيده المالي. ففي عام 1931م تلقَى خطابا رسميا من البنك الإمبراطوري الفارسي (The Imperial Bank of Persia) الكائن في المحمرة يخطره بالشروط التي تخص أمواله المودعة (كوديعة في البنك البالغة قيمتها 100,996,85 قران فارسي، التي يحصّل منها سنويا نسبة تُقدر بـ 2,5 % من إجمالي المبلغ.

ولم يكن ابنا الحاج عبد الكريم بعيدين عن تولي منصب أبيهما أثناء غيابه، وهذا ينم عن ثقة الأسرة الحاكمة بابنيه أيضا، كما أنهما كانا دائما متابعين لأنشطة أبيهما التجارية أثناء سفره حرصا منهما على زيادة إيرادات الأسرة الحاكمة. وهذا يمكن الاستدلال عليه من خلال الرسائل المتبادلة ما بين الحاج عبد الكريم وابنيه أحمد وعلي. فعلى سبيل المثال في عام 1925م قام أحمد بأعمال أبيه كوكيل لأسرة الصباح، كما يتضح من إحدى الوثائق الأهلية التي تشير إلى مخاطبة أحد أفراد الأسرة الشيخ فهد الصباح الحاج أحمد طالبا منه دفع عشرين روبية للمدعو ذياب وثماني روبيات للمدعو حمود المزين. وتوضح إحدى الوثائق الأهلية أنه بينما كان الحاج عبد الكريم مسافرا خارج الكويت لتتبع أعماله التجارية في عام 1933م قام علي بإرسال رسالة لأبية، مقترحا في مضمونها شراء منزل في الكويت يقع بجانب مسجد عبد الإله بثلاثمائة وعشر روبيات كنوع من الاستثمار التجاري العقاري للعائلة.

كان منصب الحاج عبد الكريم أبل في إمارة الكويت منصبا مهما وحساسا في نفس الوقت.

وعلى الرغم من عدم ورود إشارة واضحة في الوثائق البريطانية على أهمية منصبه وتأثيره السياسي والاجتماعي، فقد كان يُعتبر رجلا ذا مكانة وتأثير غير مباشر على الكثير من القضايا المتعلقة بالشؤون الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بالمجتمع الكويتي بشكل عام والمجتمعات الشيعية بشكل خاص. يتبين ذلك من خلال خطابين مرسلين من قبل بعض التجار يطلبون مساعدته في بعض الشؤون المتعلقة بمصالحهم التجارية من خلال مكانته الاجتماعية لدى الشيخ أحمد الجابر الصباح.

ففي احد الخطابين، المرسل في عام 1925م، طلب التاجر يوسف محمد حسين بهبهاني (شيرين) من الحاج عبد الكريم، أثناء وجود الأخير في فيلكا - مصاحبا للشيخ أحمد الجابر الصباح في رحلة كما يبدو أن يتدخل - عن طريق إعلام الشيخ - لحل قضيته المتعلقة بمسألة إصدار قانون جديد من قبل مفتش جمرك المحمرة، الذي كان في زيارة إلى ميناء الكويت مستفسرا عن البضائع المحمّلة إلى ميناء المحمرة، ومحاولة منع دخول المال والبضائع لأصحابها من التجار من سكان الكويت، بدون سبب، حسب وجهة نظر الحاج يوسف شيرين.

أما الخطاب الثاني الذي يؤكد تأثير الحاج عبد الكريم أبل القوي على الشيخ أحمد الجابر الصباح هو ذلك الخطاب الذي أرسله التاجر عبد المحسن الخرافي في عام 1922م لشريكه التاجر محمد عبد الله المتروك، يخبره أنه إذا لم تُحَل المسألة التي يُودّان حلّها عن طريق الشيخ أحمد الجابر الصباح، فإن الحاج عبد الكريم - كما اقترح الخرافي في الرسالة - هو الشخص المناسب لمساعدتهما في حلها في النهاية. وهذا يدل على أن شأن الحاج عبد الكريم أبل عند الشيخ أحمد الجابر الصباح كان كبيراً وأن هذه المكانة التي قد يحسده الكثير من التجار عليها هي التي كانت تجعلهم يتوجهون له دون غيره للوساطة لهم، لانهم على علم بمكانته المميزة لدى حاكم الكويت آنذاك.

