مصابيح

ما يتميز به الراحل الكبير يوسف شاهين من ذكاء متقد جعله يذهب الى موضوع صلاح الدين الايوبي من خلال ذلك النص الثري الذي كتبه يوسف السباعي حيث القدس حاضرة ونابضة في جملة الإحداثيات والمشاهد. حتى رغم ان الصراع يدور بين القيادات الاوروبية في مقابل العربية المسلمة على مدينة القدس . الا ان شاهين وهو يرتكز إلى النص الروائي كان يعي أهمية استنطاق المدينة المقدسة عبر تلك الأحداث الكبرى التي غيرت مجرى التاريخ .

في فيلم «الناصر صلاح الدين» نحن مع تجربة سينمائية رفيعة المستوى، نحن في أمس الحاجة الى إعادة دراستها وتحليلها، والذهاب الى مضامينه الثرية بالقيم، بالذات فيما يخص قيم التسامح التي يحتفي بها الدين الاسلامي الحنيف.

كما يشتغل الفيلم على مضامين أخرى اساسية وبالذات موضوع الأرض وهو ما سيعود اليه الراحل يوسف شاهين ليتوقف عنده مطولاً.

يرتكز فيلم الناصر صلاح الدين إلى رواية يوسف السباعي، التي اشتغلت على ذات القيم، وتم انتاج الفيلم عام 1963، وقد تعاون في كتابة السيناريو عدد بارز من رموز الرواية والادب في مصر وهم نجيب محفوظ وعبدالرحمن الشرقاوي ومحمد عبدالجواد.

ونذهب الى المتن الروائي، حيث نتابع الحربين الصليبيتين الثانية والثالثة، فبعد ان علم صلاح الدين الايوبي وهو في مصر، بما يحدث للمسلمين في بيت المقدس هب متحركا بجمع كلمة المسلمين على قلب رجل واحد، من اجل انقاذ القدس التي سقطت تحت سيطرة الصليبيين.

وفي تلك الاثناء، راحت قوافل الحجاج تتعرض للهجوم من قبل الفرنجة الصليبيين بقيادة (رينو)، وكان في احدى تلك القوافل، ابنة عمة صلاح الدين الايوبي، ما عجل بتحرك صلاح الدين (أحمد مظهر) للتقدم لمواجهة الفرنجة الذين جمعوا جيوشهم للقتال.

وتأتي المعركة الكبرى في حطين حيث النصر المحجل لعرب والمسلمين، على الفرنجة الصليبيين، ويتم تحرير بيت المقدس، مع مقتل رينو، وعندها تضع الحرب الصليبية الثانية اوزارها، وتستقر المنطقة.

وتمضي الاحداث، حيث تذهب فيرجينا (ليلى فوزي) زوجة ارناط الى اوروبا تستنجد بالملك ريتشارد قلب الاسد (حمدي غيث) وفيليب اغسطس (عمر الحريري)، اللذين يبدآن بتحضير جيش بحري جرار، ويتم مهاجمة عكا عن طريق البحر، ويتمكنون من احتلالها، خصوصا، بعد محاولات صلاح الدين الايوبي لعقد اتفاقيات للسلام، والعمل على حقن دماء الطرفين.

بعدها يتمكن الفرنجة من احتلال مدينة عسقلان، ولكن صلاح الدين يتمكن من جانبه بتجميع جنده ويفلح في هزيمتهم في معركة اخرى حاسمة.

على الجانب الآخر، تبدأ بين الفرنجة عمليات دسائس ومؤامرات وخيانات انتهت برجوع كل من فيليب وكونراد الى فرنسا، وهزيمة جيوش ريتشارد قلب الاسد امام صلاح الدين عند اسوار بيت المقدس، خصوصا، بعد ان جهز صلاح الدين سلاحاً استطاع من خلاله تحطيم ابراج الفرنجة وقلاعهم بالاضافة الى موت فرجينا على يد ارثر (زكي طليمات) الذي اكتشف ريتشارد بعد حين انه قد خانه فيضطر ريتشارد للعودة الى بلاده بعد توقيع معاهدة الرملة مع صلاح الدين، وبذلك تكتب نهاية الحرب الصليبية الثالثة.

في الفيلم الكثير من الاشتغال على التاريخ والابعاد والدلالات وايضا المضامين الكبرى، بالذات، موضوع التسامح حيث نتلمس ذلك في عدد من المواقف من قبل صلاح الدين، وايضا النضال من اجل الارض وهو ما يمثل التحدي الاكبر.

في الفيلم الكثير من الاحداث المهمة، بالذات، حكاية قائد الجيش الصليبي رينو دي شايتون الذي قام بذبح مجموعة من الحجاج الذاهبين الى مكة، وعندها يقرر صلاح الدين المواجهة، ويكون التحدي، حيث كان رينو وجنوده يحتلون مواقع استراتيجية ما يصعب الهجوم عليهم، عندها يرسل صلاح الدين مجموعة من الفدائيين بينهم مسيحي - عيسى العوام (صلاح ذو الفقار) لتدمير خزانات المياه ما يدفع الصليبيين الى الخروج من مخبئهم وتدور معركة دامية ينتصر فيها المسلمون.

وهنا نشير الى اختلاف المصادر حول شخصية (عيسى العوام) ففي وقت يشير الفيلم الى انه غواص عربي مسيحي، فإن عدداً من المصادر تشير الى انه غواص عربي مسلم، ولكن كل هذا لا يقلل من قيمة الشخصية والدور التاريخي الباسل الذي قامت به، وأيضا الاداء العالي المستوى لعدد من النجوم، وفي مقدمتهم احمد مظهر الذي قدم واحداً من اهم اعماله.ونلمس الاشتغال العالي البمستوى في تحليل طبيعة العلاقات التى تربط ابناء القدس الشريف عبر مجموعة من العلاقات بالذات علاقة عيسى العوام « المسيحية» مع بقية الشخصيات المسلمة في مدينة القدس.

ونعود الى يوسف شاهين، الذي ستظل بصمته في السينما العربية والعالمية حاضرة، بوصفه واحداً من المبدعين الكبار، الذين حققوا بصمة سينمائية احترافية عالية المستوى، عبر عدد من اهم النتاجات السينمائية ومنها (باب الحديد) و(الارض) و(العصفور)، واسكندرية ليه؟ وغيرها التحف الخالدة.

وحينما اشرنا الى موضوع الارض في فيلم صلاح الدين فإنه شكل محوراً اساساً، بل انه كان السبب المباشر وراء تحرك صلاح الدين عن الدفاع وحماية ارضه العربية.

وهذا ما نراه لاحقاً في عمل شاهين الشهير الارض 1969، حيث التغني بالارض في واحدة من التحف السينمائية العربية الخالدة.

فيلم صلاح الدين الذي انتج عام 1963 يعتبر اضخم انتاج سينمائي في وقتها، وقد صدر بالالوان وتعاون خلاله شاهين مع عدد بارز من المبدعين على صعيد الكتابة والتمثيل وايضا الموسيقار انجلو فرانشيسكو لافنجينو الذي صاغ الموسيقى التصويرية لهذه التحفة السينمائية.

فيلم سينمائي يذهب الى موضوع العلاقة بين العرب والمسيحيين من خلال الحروب الصليبية ويقترح كلمة بديلة للصليبيين أو المسيحيين، ألا وهي الفرنجة بها كثير من الاحترام للدين الآخر والآخر بشكل عام، والفرنجة هي مفردة تحمل الدلالة على الغريب، غير ناطق بالعربي.

في الفيلم اشتغال على المضامين الكبرى، ومن بينها ما اشرنا اليه وهو التسامح الذي يتأكد في عدد من الاحداث والمناسبات، التي جمعت صلاح الدين سواء في المعارك أو اللقاءات مع قادة الفرنجة.

يوسف شاهين قدم العرب والمسلمين بكثير من الموضوعية بلا مبالغة ولا تزييف، وقدم ايضا الآخر المتمثل بنجود وملوك الفرنجة بكثير من الاحترام بلا تشويه أو زيف، لذا يأتي الفيلم متوازناً عميقاً موضوعياً في التعامل مع الموضوع والقضية والمضامين.

ونتوقف امام عدد من النجوم في التجربة ومنهم احمد مظهر (صلاح الدين)، حمدي غيث (ريتشارد قلب الاسد - ملك انكلترا)، صلاح ذو الفقار (عيسى العوام) وليلى فوزي (فيرجينا) ونادية لطفي (لويزا) وعمر الحريري (فيليب اغسطس ملك فرنسا) وحسين رياض (هيكاري) وليلى طاهر (ملكة انكلترا)، ومحمود المليجي (كونراد) وزكي طليمات (ارثر) واحمد لوكسر (رينو).

الوقت الاصلي للفيلم عند عرضه للمرة الاولى كان (170) دقيقة، تم اختصاره الى (150) دقيقة، وهو حاليا عبر الفيديو (145) دقيقة. وقد عرض في العديد من الدول وايضا التلفزيونات العالمية للنظرة التسامحية التي يحملها والقيم التي يؤكد عليها بالذات احترام الآخر. لقد توقع الجميع، بعد نجاح تجربة فيلم صلاح الدين ان يؤسس هذا الفيلم لعدد آخر من الاعمال السينمائية العربية التي تتناول ابطال وقادة المسلمين ولكن الكلفة المرتفعة للانتاج وظروف السينما العربية وقتها، اجل كل تلك المشاريع الكبرى، وبعدها بعامين اضطر شاهين للذهاب الى بيروت للعمل هناك مع فيروز في بياع الخواتم عام 1965.

ونشير هنا الى ن شاهين قام ببناء ديكورات ضخمة للمدينة المقدسة قام بتصميمها كل من حبيب خوري وروبرت شارفنبرج اعتمادا على صور ومخطوطات وزيارات متكررة للقدس الشريف من اجل بلورة جغرافية المكان والزمان . ويبقى ان نقول، بان فيلم صلاح الدين يعتبر احد افضل الاعمال السينمائية التي تناولت موضوع المدينة المقدسة القدس الشريف وايضا موضوعات الاسلام والمسلمين والعرب في تاريخ السينما العربية والعالمية.

