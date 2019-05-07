مصابيح

سنظل نكتب عن معدلات وأبعاد غياب النجم العربي عادل امام عن الموسم الرمضاني وهو الذي كان ضيف شهر رمضان على مدى اكثر من عقد من الزمان، وضمن مواصفات انتاجية مكلفة.. هذا الغياب هل يعني نهاية مرحلة.. او بداية النهاية لافول نجم.. او ان هناك معايير جديدة تتحكم في التوزيع والتسويق؟

حقوق العاملين..!!

مشكلة إضافية تصادفنا في الصحافة الفنية، ألا وهي الشكوى المتكررة من قبل الفنانين والفنيين لأن حقوقهم المادية لم تصلهم بالكامل، رغم انتهاء التصوير وعرض المسلسلات، هذا السؤال لمن نوجهه... لوزارة الإعلام.. أو «المنتج المنفذ» أو شركات الإنتاج، أو الموزعين، ونحن بدورنا ننقل الشكوى.. حقوق العاملين في المسلسلات مشكلة متى تنتهي؟!

