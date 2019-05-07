مصابيح

تحقق النجمة القديرة حياة الفهد نقلة اضافية في رصيدها ومسيرتها الفنية من خلال مسلسل «حدود الشر» تأليف الكاتب محمد النشمي واخراج احمد دعيبس وانتاج المجموعة الفنية للمنتج الفنان باسم عبدالامير. والذهاب الى منطقة الشر هي تجربة هذه النجمة القديرة يعني الذهاب الى منطقة اضافية طال انتظارها بعد الانتظار مطولا في مرافئ شخصيته المرأة المسحوقة.. المظلومة..

ولربما المستباحة المعذورة عبر شخصيات ستظل حاضرة في وجداننا وذاكرتنا. لا يمكن الذهاب الى «حدود الشر» دون التوقف مطولا، امام بصمات شامخة في مسيرة نجمة وحرفة هي صناعة الانتاج الفني، ومن ابرز تلك المحطات تشير الى اعمال مثل «مع حصة حكم» و«بياعة النخي». و«حال مناير» و«ريحانة» و«سيدة البيت» و«الجليب» و«الداية» والغربة» وغيرها وصولا الى «الحدباء» 1968 التي شكلت الانطلاقة الحقيقية من قبلها مسلسل «عايلة بوجسوم».

ونتوقف عند «حدود الشر» حيث نلاحظ ومنذ الحلقة الاولى، اننا امام شخصية جديدة، الرجل يشتغل على هذا الاطار العام، ولكن هنالك شيء ما في معطيات النص والحوار.

وكتابة الشخصيات وتطورها، وايضا الحلول الاخراجية التي يقدمها الفنان احمد دعيبس التي تبدو غير قادرة على تحقيق تلك النقلة الكبرى، التي تريدها نجمة بقامة ومقام حياة الفهد، للذهاب الى منطقة الشر. ورغم ان الامور تبدو مبكرة ليتحلل العمل والشخصية، الا ان مسارات الحلقتين الاولى والثانية، تؤكد ان الفنانة القديرة حياة الفهد، تظل بأمس الحاجة الى المزيد من النصوص للاختيار فيما بينها لتحقيق معادلات التغيير، والتجديد.

منذ الاطلالة الاولى، نعرف سلفا بأننا امام شخصية ستضرب وبقوة شخصية ستعصف بالجميع، ولكن شيئاً يؤكد باننا نسير في ذات الاتجاه الذي تذهب اليه جملة اعمال «ام سوزان» حيث سطوة النجم، ولسنا ضد هذا الامر ولكن ضد ان يتحول العمل الى هامش امام تلك السطوة. ذات يوم، سأل النجم الفرنسي الان ديلون، لماذا غابت شمسك مبكرا، بمعنى لماذا لم تكمل مسيرتك الفنية بذات اللياقة فرد قائلا: لانني لم احافظ على شيء من دفء تلك الشمس الى الايام الباردة، الصاقعة، ويقصد بانه استهلك نجوميته باسلوبه ولم يتطور. ونعود الى السؤال المحوري، من هنا الى اين؟

وبمزيد من الحب والتقدير، بل والاجلال، للنجمة القديرة حياة الفهد، نقول.. بان الطريق الى الغد لا يكون الا عبر فريق يؤمن لنا اكبر فرص من النصوص.. وايضا المخرجين الذين تحلق معهم الى فضاءات بعيدة من الاحترافية الفنية، وليس مجرد مخرجين منفذين ينتهي مفعولهم منذ المشهد الاول ولربما الحلقة الاولى، لانهم يعون مكانة «ام سوزان» وليس قيمتها.. وبصمتها. الذهاب الى منطقة «الشر» ليست تجربة او محطة، بل هي تاريخ، كان من المفترض ان يكتب بحروف من نور وتفرد عبر نصر ثري، وعميق، وفريق.. ومخرج يفك ويحلل ويبدع.. ولكننا حينما ننظر الى التجربة بالمعايير النقدية نجد اننا امام نص مفك.. وشخوص لا تحقق الثراء والاضافة.

ونعود للسؤال.. لنقول بأننا امام نجمة كبيرة، وقامة شامخة هي السيدة حياة الفهد، التي تعتبر احدى رموز حركتنا الفنية التي تظل دائما بأمس الحاجة الى المنتج والفريق الذي يؤمن لها كل فرص النجاح والتفرد.. والذهاب الى مناطق اضافية بعيدة، وهي اهل لذلك، ولكن هل يحقق «حدود الشر» تلك الفرصة.

وتلك المرحلة.. ونهمس: ما احوج فريقها ان يحضر منذ الان لجديد يليق بتلك البصمة الشامخة وعلى المحبة نلتقي.

