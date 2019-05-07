مصابيح

منذ اليوم الاول لشهر رمضان نلاحظ الحضور المكثف للدراما التلفزيونية التراثية وفي الحين ذاته نلمس التباين في المستويات الفنية والانتاجية لتلك الاعمال، بين ما هو تقليدي ومستعاد ومكرر، وبين ما هو يذهب الى مناطق انتاجية واحترافية بعيدة وثرية.

ان غياب التنسيق بين شركات الانتاج الفني، وايضا القنوات الفضائية الرسمية والخاصة دفع عدداً من شركات الانتاج والنجوم والكتاب والمخرجين للذهاب الى تلك المنطقة، حيث الدراما التراثية.

ولسنا ضد ذلك النهج، بقدر ما نحن ضد غياب التنسيق والحوار.. وضد الذهاب الى مناطق يفترض ان تشهد قفزات كبرى، وهذا ما نلمسه مع القلة من الاعمال، وسط مجموعة من الاعمال التراثية، لم تعد صالحة حتى للمشاهدة ويمكن تجاوزها منذ اليوم الاول، على صعيد الشكل والمضمون والتمثيل.

في الحين ذاته، نستطيع التأكيد، بأننا امام نقلات كبرى على مستوى انتاج الاعمال التراثية، وهذا ما يتأكد مع عدد قليل من تلك الاعمال التي ستتوقف عندها مطولا، خصوصا ونحن امام احترافية وسخاء كبير على صعيد الحرفة والمضمون.

تأملوا.. شاهدوا.. تابعوا.. واحكموا..

في معادلة الدراما التراثية هنالك مناطق جديدة.. واخرى تكتب نهايتها.

وعلى المحبة نلتقي.

