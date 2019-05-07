مصابيح

بدون اسئلة، يستهل الفنان الكوميدي خالد المظفر حديثه مع «النهار» قائلا: اهنئكم بمناسبة شهر رمضان المبارك، وفيما يخص جديدي خلال عيد الفطر المبارك، سيكون مع الفنان القدير حسن البلام وقروبه وسيكون العمل لعيدي الفطر والاضحى، بإذن الله.

اما عن جديد شهر رمضان فيقول المظفر: انتهيت منذ ايام، ويعرض لي هذه الايام مسلسل «بلاني زماني» وايضا مع «غروب البلام» والمسلسل من اخراج الفنان احمد الروغجي، الذي يمتاز باحترافيته الفنية العالية المستوى وفي العمل حشد بارز من النجوم ومنهم حسن البلام واحمد العونان وعبدالعزيز النصار وكم اخر من النجوم، وانا سعيد بالتعاون مع هذه المجموعة الفنية.

العمل مع النجم طارق العلي، اضاف لي الكثير من الخبرة والانتشار واثمن دعمه ورعايته واخوته العالية، وكان اخر تعاون فني بيننا من خلال مسرحية «هلا بالخميس» التي حصدت كثيراً من النجاح والانتشار.

سعيد بتجرية الانتاج التي قدمتها من خلال مسرحية «مطلوب» التى جاءت بمواصفات فنية وفكرية ثرية، واخطط حاليا لتجربة جديدة، ولكن في وقت لاحق، بعد الانتهاء من جديدي مع الفنان الرائع حسن البلام.

كل ما اقوله عساكم من عواده.. وشكرا لـ «النهار» واهلها الكرام.

