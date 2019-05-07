مصابيح

يعود الفنان فهد باسم الى الأعمال التراثية بعد انقطاع طويل وهذه المرة مع الفنانة القديرة حياة الفهد في مسلسل حدود الشر وهو من تأليف محمد النشمي واخراج احمد دعيبس وتقع أحداثه في فترة الستينيات داخل الكويت من خلال قصة إنسانية مشوقة، عن امرأة تمتلك من محاريث الشر الكثير والكثير، تتسبب في تدمير كل من حولها، إلا أن كل ذلك يتحول بعد وقوع مفاجأة، ويشارك في العمل العديد من النجوم في الوسط الفني.

وقد تحدث عن تلك المشاركة قائلا: مشاركتي في حدود الشر مع الفنانة القديرة حياة الفهد ونخبة من النجوم تعتبر عودة لتلك النوعية من الاعمال التراثية وشخصيتي في العمل في مسار الشر وهناك عمل آخر وهو وما ادراك ما أمي وشخصيتي خفيفة فيها طابع كوميدي والتي تعتبر كوميديا الموقف ويوجد فرق كبير فيما بينهما والا لما قبلت ان يكون لدي عملان في رمضان ويكونان متشابهين في المسار.

وعن اصراره بالعمل مع والده المنتج باسم عبدالامير قال: ليس له علاقة ذلك الامر ولكن أفضل أن يكون تعاملي مع باسم عبدالأمير كمنتج لانني أجد نفسي هنالك وليس مع والدي فقط مع العلم انني تعاونت مع العديد من المنتجين والباب مفتوح لمن يريد ان أتعاون معه ولا يجب أن ننكر ان المنتج باسم عبدالأمير يقدم افضل الأعمال عبر وجود أفضل النصوص ومن الطبيعي ان اتجه الى الأفضل.

وأضاف قائلا : يجب أن تكون هناك تصفية للأعمال وإلا سوف أجد نفسي في كل مكان بحيث يكون كل سنة لديك توجه ومسار معين وهناك فئة معينة يجب أن تخاطبها خاصة أن الفنان بعد الانتشار يجب ان يختار بدقة حتى لوكان ينزل بالسنة عملاً واحداً ويكون هو مصدر القوة.

وعن مشاركته في المسرح خلال عيد الفطر أجاب قائلا: الى الآن لم يوجد شيء للمسرح لأنني لم أتحمس للمشاركة مع العلم انه عرض علي المشاركة خاصة في ظل ما عرض علي من قصص متشابهة لما قدم مسبقا خاصة أن المسرح غنائي وأنا أبحث عن القصة وفي نفس الفترة أبحث عن مسرح الكبار وليس الطفل فقط لأن بخاطري أن أرجع الى تلك النوعية من المسارح.

