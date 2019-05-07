مصابيح

تناولنا في الجزء الأول من هذه الحلقة جوانب وملامح عدة من شخصية يوسف شاهين الفنية والإنسانية أيضا وعرضنا لكثير من مواقفه الفنية والسياسية والاجتماعية وفي هذه الجزء الثاني والأخير نواصل ونستكمل جوانب وملامح أخرى لهذا السينمائي العالمي.

كانت قضية «العدالة» من أهم وابرز القضايا التي تشغل شاهين وتشكل جانباً مهماً من جوانب شخصيته كمبدع وكإنسان كانت العدالة بشقيها العدالة في الفن والعدالة في المجتمع أي العدالة الإنسانية بوجه عام ففي الفن كان يرى أن أي قيود يتم فرضها على الفنان أو المبدع أو حتى محاولة توجيهه لتقديم رؤية فنية لا يقتنع ولا يؤمن بها وكل محاولة لترويضه من جانب السلطة أو من أية جهة هي كلها مفردات تنم عن غياب العدالة بل وهي نوع من القهر فالمفروض أن يظل الفنان حرا وطليقا يعبر عنه نفسه وعن مجتمعه وعن القضايا التي يرى أنها تؤرق الناس سألته يوماً: أنت مخرج كبير تكتب وتنتج أفلامك وتحسب لك أو عليك لكن ألا ترى انه لا توجد حرية مطلقة أمام عمل متخصص جدا ومن أهم اختصاصات المخرج أن يكون مجرد تقني أو «حرفي» بل من صميم اختصاصاته أن يعبر عن موقفه الشخصي ورؤيته السياسية والاجتماعية من خلال التفاعل مع مواقف الآخرين والقضايا التي يطرحها بمختلف أنواعها ومن هنا يصبح كاتب الفيلم ومخرجه هو المسؤول عن الفكر الذي يطرحه بدلاً من أن يكون موصلاً لفكر إنسان آخر.

من خلال هذه الرؤية وهذا التوجه داخل شخصية شاهين فإنه رأى أن الضجة الهائلة والانتقادات الحادة والهجوم الكاسح والذي أوصله لساحات المحاكم بعد تقديمه لفيلمه الشهير «المهاجر» كان نوعاً من القهر وغياب العدالة ورغم انه تجاوز هذه المحنة بقوة وصلابة وبتضامن هائل وكبير من المحبين له ولفنه والمتحمسين لحرية الإبداع فإنه كان وقتها- وقد عايشت هذه اللحظات شخصاً- كان يشعر بحالة من الحزن الكبير وقتها ومن شدة المحنة التي عاشها والتي كان مهدداً بسببها في دخول السجن!! وقتها تقدمت له أميركا وعدد من الدول الأوروبية وفي مقدمها فرنسا بعرض للهجرة والعيش هناك حيث أخذت القضية اصداء عالمية.. ورفض شاهين بإصرار هذه العروض حيث كان يري انه الأفضل له أن يعيش في بلده ولو سجيناً من الإقامة والعيش غريبا في بلد هو ليس من أبنائها وهذا الموقف من جانب لم يكن مبنيا على شعارات أو مزايدات وطنية ولكنه كان موقفا وطنيا خالصا فشاهين يرفض تماما أن يزايد أي إنسان على وطنيته وحبه لبلده واصله المصري والعربي وكان أكثر ما يضايقه ويحزنه ما يردده بعض الحاقدين على نجاحه من انه يقدم فنه وأفلامه للجمهور الغربي والفرنسي على وجه التحديد.

وبعد أن هدأت الأزمة وتجاوز شاهين هذه المحنة التي لم تكن محنته وحده بل كانت محنة كل مبدع ومثقف حقيقي ينشد مساحة اكبر من الانطلاق للإبداع والتحليق به في آفاق أكثر رحابه وضد القهر والتسلط والهيمنة والمنع سألته كيف تجاوزت هذه المحنة؟ قال وقتها وبابتسامة واثقة «بالتضامن أحلى شيء في الدنيا أن تشعر أن هناك ناساً حولك يؤازرونك ويتضامنون معك هذا في رأيي أهم ما في الإنسان بل في الإنسانية كلها التضامن مع الآخر ضد القهر والظلم وغياب العدالة وهي فائدة كبيرة جدا خرجت به من هذه الأزمة»

جانب آخر لا يقل أهمية وفائدة خرج به شاهين من أزمة «المهاجر» ويتمثل هذا الجانب في تفكيره في تقديم فيلم «المصير» الذي يعد من أهم وأقوى أفلامه الأخيرة والذي حظي بنجاح فني ونقدي عالمي واسع إلى جانب نجاح جماهيري هائل كان شاهين يرى أن محاولات قتل الفكر واغتياله ستظل قائمة على مر العصور فقد تعرض «ابن رشد» لمحنة عريضة وأحرقت كتبه وحُرمت أفكاره لكن هل ماتت أفكاره؟ العكس هو الصحيح ظلت أفكار «ابن رشد» موجودة وقائمة حتى عصرنا الحالي وستبقي لعصور قادمة ومن هذه الرؤية وهذه القناعات الإنسانية داخل شاهين كتب عبارته الشهيرة في نهاية فيلمه «المصير» قال فيها: «الأفكار ليها أجنحة محدش يقدر يمنعها توصل للناس»

أما الجانب الآخر من العدالة التي ظلت تؤرق شاهين حتى رحيله 2007 فهي العدالة الاجتماعية واذكر أنني في جلسة حوار جمعتني معه في بداية الألفية سألته الناقد كمال رمزي قال عنك «إن أفلام شاهين هي احتجاجات متوالية من اجل العدالة ودائما تبقى مزدهرة نابضة بالحياة أما بكاملها أو ببعض لقطاتها في ذاكرة المشاهد وهي رغم مأساويتها ضد القمع والظلم والجهل.. ألا انك تشعر معها بصدق حقيقي» فهل هذا الإحساس وهذا الموقف من جانبك الذي عبرت عنه في أفلامك هو ما جعلك الآن تقذف في مقدمة صفوف المعارضة لنظام الرئيس مبارك؟

وأتذكر إجابته جيدا والتي قال فيها بحماس ونبرة مرارة الناس كلها عايشة ظروف وحياة غير عادلة بالمرة ولا نجد أي قوانين تصدر لكي تساعد الناس في مواجهة ظروفها الصعبة فقط وزير يروح وغيره يجي وكل وزير بيكون همة الأول يقعد على الكرسي أطول فترة ممكنة وينهب على قد ما يقدر ومفيش حد فيهم ولا حتى رئيسهم بيفكر في الناس الغلابة وأحوالها الناس وصلت لحد آخرها.

وواصل ساخرا «منظر الناس في طوابير العيش شيء محزن جداً ودائما أضع نفسي مكانهم واحزن بشدة وأقول لنفسي أنا لو وقفت شوية في طابور قدام شباك تذاكر الأوبرا ببقى مش مستحمل و«هطق» فما بالك باللي واقف ساعة في طابور علشان ياخد رغيف عيش هو فيه ظلم أكثر من كده»

والحقيقة أن شاهين لم يكن يحزنه فقط ما آل إليه أحوال الفقراء من أبناء الشعب المصري الذين عانوا كثيراً في السنوات الأخيرة في حكم مبارك بل أحزنه أكثر حالة القهر وتفشى الجهل الذي كأسر على ما يبدو معتمد من السلطة وقتها وكان يرى أن النظام تعمد إبعاد كل القوى السياسية ومثقفيها ومفكريها وهمشهم ووضع بعضهم في السجون ممن عارض بقوة وجرأة وبلا خوف وهذا ما جعله يتواجد حسب ما سمحت ظروفه الصحية ووقته- في المظاهرات والاعتصامات التي كانت تحدث في تلك الأيام خصوصاً الاعتصام والتظاهر أمام نقابتي المحامين والصحافيين القريبة من مكتبه بوسط القاهرة.. وسألته يومها بعد أن نزلنا من سلم نقابة الصحافيين وقت إحدى هذه المظاهرات وذهبنا إلى مكتبه: مش خايف يا أستاذ من التواجد في المظاهرات؟ فقال «بضحكة ساخرة» من زمان وأنا بخرج في المظاهرات أنا مع الناس وإذا ماكنتش الناس هتعبر عن رأيها ورفضها من خلال اعتصام أو تظاهر هتعبر بأيه أما حكاية يضربونا ويعورونا مبقتش تفرق معايا الولاد الشباب في الجامعة اللي بينضربوا في المظاهرات ودمهم بينزف كل خبطة في واحد فيهم بتوجع قلبي وحس إني بنزف أنا كمان»

وفي عام 2005 وقت أول انتخابات لرئاسة الجمهورية والذي ترشح فيها مبارك وترشح أمامه «أيمن نور» أعلن شاهين رأيه بوضوح وجرأة غير عادية وقال دي فيلم ركيك ومسخرة ما هي كل الناس عارفة أن الانتخابات مضبوطة لمبارك.. علشان كده أنا مش هنتخبه وبعدين هوه قعد في الحكم 24 سنة وعايز يقعد 6 سنين كمان كفاية قوي علينا وعلى الناس كده الناس اللي محدش حاسس بيها وكل همهم الكرسي اللي جاب لهم هوس... وياريت كان فيه حاجة صح بتتعمل في مصلحة البلد وناسها لكن كل اللي بيحصل كتير وزيادة من القهر والظلم وضياع حقوق الناس

وكان أكثر ما أثار استياء شاهين وقتها البرنامج أو الفيلم الطويل الذي حمل عنوان «كلمتي للتاريخ» الذي أخرجه شريف عرفة وكان عبارة عن حوار مطول أجراه الإعلامي «عماد اديب» واستمر طيلة 6ساعات.. وقتها قلت له أشاغبه واستفزه لو أتعرض عليك تخرج الفيلم ده كنت هتقول أيه؟ قال ساخراً: مش أنا.. أنا منفعش دول كانوا انضربوا في نافوخهم لو قدموا لي العرض ده»

ورأى شاهين أن النفاق لمبارك من جانب أديب بلغ حداً لا يطاق في هذا الفيلم الذي تحول إلى أسلوب دعاية انتخابية رخيصة جداً لمبارك لأنه كان وصلة مطولة من نفاق الحاكم من خلال أسئلة تافهة وأسلوب ركيك في الحوار.. وكان من أكثر ما قاله شاهين وقتها بجرأة غير عادية «مبارك شخصية تفتقد «للكاريزما» وميت فيلم وميت حوار زي ده مش ممكن هيخلي عنده «كاريزما» لان دي بتبقى حاجة من عند ربنا بيحطها في البنى ادم ومبارك شخص محروم من هذه النعمة علشان كده أنا والناس الغلابة زهقوا من الفيلم بعد 10 دقايق!!» لكل هذا كان فيلمه الأخير «هي فوضى» الذي قدمه مع خالد يوسف بمثابة صرخة احتجاج واضحة وقوية ضد نظام مبارك بكامله.

وننتقل إلى جانب أو ملمح آخر من ملامح وتكون شخصية هذا الفنان الاستثنائي فرغم جرأة شاهين واندفاعه الواضح ورغم انه قال هو شخصياً عن نفسه في مرات عديدة «في أحيان كثير يكون بجح وقليل أدب ومش متربي خالص!» ألا انه في الحقيقة شخص شديد الخجل.. نعم شخص خجول جداً! وهذا ما يجعله يرفض تماماً ولا يحب أن يمتدحه احد أمامه وفي مواجهته لأنه وقتها يشعر بخجل شديد وأكثر وصف كان يضايقه «العبقري» كانت هذه الصفة- رغم جمالها وبريقها ورغم أنها تسعد من يتصف بها- ألا أنها كانت تضايقه جداً ويرفضها بشدة لأنها إذا قيلت أمامه تجعله يشعر بالخجل وأيضا يراها من ناحية أخرى تنسف جهده ومثابرته وثقافته التي عمل عليها لسنوات طويلة فهو بجانب موهبته فنان عصامي جدا صنع نفسه بنفسه من خلال جهده واجتهاده على مدى سنوات عمره فهو بالفعل لم يعطى جهده ووقته وعمره لشيء آخر في الحياة غير فنه

وهذا التكوين الإنساني في شخصية شاهين كان بمثابة ابلغ رد على من اتهموه بالغرور والتعالي عندما قدم سيرته الذاتية عبر عدد من الأفلام فرغم النجاح الكبير لهذه الأفلام وحصلوها على الجوائز والتقدير من محبي السينما والمهرجانات العالمية ألا أن من هاجموه واتهمه تجاهلوا تماماً هذا النجاح وبعد فيلم «إسكندرية.. نيويورك» الذي يعد الجزء الأخير من سيرته الذاتية والتي قدمها في ثلاثة أفلام سابقة.. سألته في جلسة كان الهدف منها إجراء حوار صحافي لكنها تحولت إلى جلسة وحديث عادي بعد أن قال: «مش حابب اعمل حوارات وصحافة إنما نتكلم» سألته: بعد هجوم البعض على أفلام السيرة الذاتية هل قدمت هذه الأفلام بدافع التحرر الذاتي أم كانت بدوافع أخرى؟

قال: لدي دائما اعتقاد مؤكد أنني كمواطن مصري جزء من مصير بلدي وبلدي جزء من مصيري وعندما أرى بلدي من خلال ذاتي أو العكس فأنني أتعامل هنا بقلبي ومشاعري وأنا بدأت من الإسكندرية فهي مدينتي ثم انطلق من خلال بلدي مصر وعالمي العربي حاولت أن افهم حركة التاريخ وكان هذه هي بداية الفكرة لكن من انتقدوا وقالوا مندهشين «سيرة ذاتية؟!» قلت لنفسي وفيها أيه فأنا جزء من التاريخ الذي عشته واعتبرت نفسي شاهد على زمني يجب أن اشعر بذاتي أولا ثم بالآخرين ثم بآخر إنسان في العالم وهذا ما جاء في أغنية «التتر» في فيلم «حدوتة مصرية» لا يهمني بلادك ولا مكانك ولا زمانك ولا لونك يهمني الإنسان ولو مالوش عنوان» كنت أريد أن اعبر عن جروحي لأنها- والمعروف- أن تكون نابعة من جروح المجتمع كله وألا فأنا لست إنساناً» «بقي عايش وبس» من دون تفكير أو إحساس بالآخرين

ويواصل «بجدية وحسم»: كمان هناك شرط في الحدوتة كلها انك تكون صادق في تعاملك مع ذاتك الفنان اللي عاوز يقدم نفسه ومجتمعه لازم يكون صادق كان هذا شرطي إذا لم تكن قادراً على الصدق مع نفسك.. إذا لم تكن قادراً على أن تكون جريئاً في مواجهة نفسك فلن تكون لسيرتك الذاتية أي صدى في سيرة مجتمعك.. أيضا لا يجب أن تكون كارهاً لنفسك لن تفعل شيئا ولن يصدقك احد ولم تستطيع أن تحب احد ولن تشعر بالآخر ولا اقصد هنا حب الإنسان لذاته بشكل «أناني» ولكن اقصد فهمك لنفسك وإدراكك لتطور تفكيرك وده هيخليك تفهم العالم من حوالك..

يعترف شاهين انه عندما كان صغيراً لم يكن راضياً عن نفسه كان يريد أن يكون كل شيء بداخله ومن حوله «كاملاً متكامل» وبدت هذه الإشكالية «البحث عن الكمال» تشكل له عقدة هائلة واكتشف انه بهذه الحالة لن يصنع شيئاً فالواقع يفرض شروطه من حوله ولا يوجد شيء كامل ويعترف انه سأل نفسه بصدق «إيه الحكاية عايز تبقى نبي؟!»

ومع وقفه مع الذات استطاع أن يتجاوز هذه العقدة وان يتأكد أن احترامه لذاته يجب أن يبدأ من قناعته بالخصائص التي خلقه الله عليها وأيضا أن يقتنع باختلاف الناس وان تكون نقطة انطلاقة تبدأ من انه يجب أن يكون تفكيره حراً طالما انه لا يؤذي الآخرين

وسألته يوماً: لك «ضحكة» صافية طفولية للغاية ودهشتك طفولية ولحظات فرحك وسعادتك أيضا تبدو سعادة وفرحة طفولية.. فكيف تعاملت مع هذا التناقض بداخلك هذه الطفولة بداخلك وأيضا المشاكسة والمشاغبة الدائمة في فنك وفي الحياة وقضاياها؟.. قال «لا يوجد تناقض آنت بس اللي «قفل» ومش فاهم.. الطفل بداخلي لا يكبر أبداً وهو بالفعل الدهشة والبراءة والعفوية والصدق والإحساس كله أما المشاغبة فهي لا تتعارض مع ذلك أنا أحب الطفل المشاغب المشاكس دائم الأسئلة ولم أحاول ترويض الطفل بداخلي بل جعلته يحتفظ بكل مكوناته التي ذكرتها لكن مشاكسته تكون أيضا بها الخبرة والثقافة والقدرة على الفهم لذلك إذا سألتني عن «السعادة» سأقول لك بدون كلام كبير فلسفة هي في قناعاتي ليست في ثروة أو حياة فاخرة بل أقول دائما إذا استطعت أن ادخل قلب أي إنسان أم أن اجعله يبتسم أكون في قمة سعادتي أنا اختلف مع «سارتر» الذي قال «الجحيم هم الآخرون» أنا أرى أن «السعادة هم الآخرون»

كان شاهين يكن احتراماً هائلاً لنجيب محفوظ وبدأت علاقتهما أثناء فيلم «الاختيار» الذي تشارك الاثنان في كتابة قصته بدايات السبعينيات كان شاهين يراه متفقاً معه في كثير من أفكاره.. ويراه- رغم قيمته ومكانته الرفيعة لمبدع كبير.. رجل شديد التواضع وهي صفة تسعد شاهين عندما يجدها في شخص كبير مثل محفوظ.. وكان العكس تماما مع «يوسف إدريس» كان شاهين مقتنعاً أن إدريس يرى نفسه «عبقريا» ودب خلاف هائل بين الاثنين عندما اتفقا على أن يكتب إدريس قصة فيلم حدوتة مصرية لأنه صاحب الفكرة ووجد شاهين أن ما كتبه إدريس- رغم جودته- بعيد عن تصوره وقال يومها «اكتشفت أن يوسف إدريس كان يتحدث عن نفسه هو والمفروض أن الفيلم يسير في اتجاه آخر مختلف تماما.. ودارت بينهما مشاحنات وخلافات هائلة انتهت بالاختراق وان يحترم كل منهما وجهة نظر الآخر.

سألته يوما اثر خلافه الحاد مع مبارك والتصريح بمعارضته علنياً وبجرأة هائلة: ألا تخاف؟ قال بإصرار غريب: «أنا ما بخفش غير من اللي خالقني» فمازحته قائلاً: «ومن العسكري أبو صفارة» ووجدته ينظر إلىّ مندهشاً بشدة ومستفهماً.. على الفور وضحت له وقلت: هذه عبارة قالها «توفيق الدقن» بشكل كوميدي في فيلم «مولد يادنيا» مع المخرج حسين كمال قال:»مابخفش غير من اللي خالقني.. والعسكري أبو صفارة» ضحك شاهين وقتها ضحكته الطفولية الشهيرة وقال: الدقن»من أحسن الممثلين اللي مروا في تاريخ الفن المصري» وواصل « أنا عشت تجربة الموت بشكل حقيقي.. لم أكن اعاني من أي شيء وفجأة وقعت ولقيت الدكتور بيقولي قلبك موجوع ولازم نشرحه.. يعني عملية وقلب مفتوح.. وقلت لنفسي يمكن أودع وسألته ناوي على العملية امتى قال بعد يومين.. حسيتأني قريب قوى من الموت لكن ماكنتش خايف.. عايز بني ادم مابيخافش من الموت فيه حاجة تاني في الدنيا تخوفه.

