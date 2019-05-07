عربيات ودوليات

غزة - الوكالات: سادت حالة من الهدوء الحذر امس في قطاع غزة بعد ساعات من دخول اتفاق رعته مصر لوقف اطلاق النار مع اسرائيل حيز التنفيذ وذلك بعد ثلاثة أيام من التصعيد بين الفصائل الفلسطينية واسرائيل وتبادل الهجمات وأكدت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية «وفا» أن الجهود المصرية والأممية نجحت في التوصل الى وقف لاطلاق النار بين القوات الاسرائيلية والفصائل في قطاع غزة بعد التصعيد العسكري الذي شهدته الأيام الماضية بين الجانبين.

وعادت الحركة الى طبيعتها في شوارع قطاع غزة والأسواق المحلية فيما توقفت الغارات الاسرائيلية والهجمات الفلسطينية الصاروخية. وبدأت طواقم من الأشغال بفتح طرق وازالة ركام مبان ومنازل مدمرة من الشوارع في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وأسفرت اتصالات مكثفة أجرتها مصر وبدعم من الأمم المتحدة وقطر لوضع حد للتوتر بين الجانبين والعودة الى اتفاق التهدئة الذي رعته القاهرة صيف عام 2014. وذكرت مصادر فلسطينية أن اتفاق التهدئة الجديد دخل حيز التنفيذ عند الرابعة والنصف فجرا بالتوقيت المحلي، من دون تأكيدات رسمية من الفصائل الفلسطينية. ولم تعلق اسرائيل رسميا على اتفاق التهدئة الجديدة، لكنها أعلنت رفع القيود في الجبهة الداخلية والغاء حالة الطوارئ التي فرضت على اثر التوتر في غزة. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أن 31 فلسطينيا استشهدوا بعد انتشال جثتين من تحت الأنقاض فيما أصيب أكثر من 150 آخرين بجروح خلال جولة التوتر الأخيرة مع اسرائيل.

من جهته، قال الجيش الاسرائيلي انه قصف خلال جولة التصعيد الأخيرة 350 هدفا في قطاع غزة منها نفق ومنصات اطلاق, ومخازن أسلحة وقطع بحرية. وذكر الجيش أن الفصائل الفلسطينية في غزة أطلقت خلال جولة التصعيد الأخيرة 690 قذيفة ما أدى لمقتل أربعة اسرائيليين.

وقال المسؤول في حركة الجهاد الاسلامي ان اتفاق وقف اطلاق النار الجديد «تم بشرط أن يكون متبادلا ومتزامنا وبشرط أن يقوم الاحتلال بتنفيذ تفاهمات كسر الحصار عن قطاع غزة». وبحسب المسؤول الفلسطيني فانّ من بين الخطوات «سيتم اعادة مساحة الصيد من 6 الى 15 ميلا واستكمال تحسين الكهرباء والوقود واستيراد البضائع وتحسين التصدير».

من جهتها أعلنت كتائب القسّام الجناح العسكري لـ«حماس» مقتل أحد قادتها حامد الخضري في غارة اسرائيليّة. وقال الجيش الاسرائيلي انّه قتل الخضري في «ضربة موجّهة»، مشيراً الى أنّه «المسؤول عن تحويل الأموال من ايران الى منظّمات ارهابيّة تعمل داخل القطاع».

وقال رئيس الوزراء الاسرائيلي نتانياهو امس ان المعركة لم تنته بعد، وهي تتطلب الصبر والرشد ونستعد للمراحل القادمة،

من جهته أكّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحد أنّ اسرائيل تحظى بدعم واشنطن الكامل. وكتب ترامب على تويتر «مرّةً جديدة، تُواجه اسرائيل وابلًا من الهجمات الصاروخيّة القاتلة من جانب حركتَي حماس والجهاد الاسلامي الارهابيّتين. نحن ندعم اسرائيل 100% في دفاعها عن مواطنيها».

