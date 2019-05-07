عربيات ودوليات

رام الله - الوكالات: بدت الأسواق التجارية الفلسطينية شبه خاوية، على غير المعتاد في مثل هذا الوقت من كل عام وسط تراجع ملحوظ في القوة الشرائية، تزامنا مع صرف الحكومة أجزاء من رواتب الموظفين العموميين، للشهر الثالث على التوالي. ومنذ الأسبوع الأخير قبل رمضان من كل عام، حتى نهاية عيد الفطر، تنشط الأسواق التجارية المحلية، وتتسم بزيادة في القوة الشرائية، وحركة كثيفة للمواطنين داخل الأسواق.

الا أن أزمة الرواتب التي بدأت نهاية فبراير لماضي، دفعت المستهلك الفلسطيني لاعادة ترتيب أولوياته الانفاقية بما يتلاءم مع الدخل الفعلي. وصرفت الحكومة الفلسطينية 60% من رواتب موظفيها عن شهر أبريل الماضي سبقها صرف ما يصل الى 50% عن شهري مارس وفبراير.

وأقرت اسرائيل العام الماضي قانونا يتيح لها مصادرة مبالغ من الضرائب التي تجبيها لصالح السلطة الفلسطينية بدعوى أن هذه المبالغ مخصصة للأسرى وعائلات الشهداء وبدأت بتنفيذه في 17 فبراير الماضي، حيث تخصم شهريا 11.3 مليون دولار.

وتعد أموال المقاصة الفلسطينية، المصدر الرئيس لفاتورة أجور الموظفين، وبدونها لن تتمكن الحكومة من الايفاء بالتزاماتها تجاه الموظفين والمؤسسات.

وردا على القرار الاسرائيلي، رفضت الحكومة الفلسطينية تسلم أموال المقاصة منقوصة، ما أدخلها في أزمة مالية خانقة دفعت بها لتكثيف الاقتراض من البنوك، والتوجه نحو الدول العربية لتوفير السيولة.

