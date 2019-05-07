عربيات ودوليات

الرياض- الوكالات: أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أن بلاده كانت ولا تزال «تدعو الى الحفاظ على التسامح والوسطية والاعتدال» التي يدعو اليها الاسلام، في كلمة بمناسبة حلول شهر رمضان مساء الأحد.

ونشرت وكالة الأنباء السعودية كلمة خادم الحرمين التي وجهها الى السعوديين والمسلمين. وقال الملك سلمان ان بلاده «أخذت على عاتقها خدمة الاسلام والقضايا الاسلامية وكل ما يسهم في نشر الدين الاسلامي بعيدا عن كل ما يشوه صورته الحقيقية».

وأكد العاهل السعودي أن بلاده كانت ولا تزال «تدعو الى الحفاظ على الصورة الوضاءة التي يتحلى بها هذا الدين الحنيف من تسامح واعتدال ووسطية».

في غضون ذلك، أعلنت وزارة الشؤون الاسلامية السعودية أن صلاة التراويح في شهر رمضان الجاري ستبث من المسجد الحرام والمسجد النبوي مترجمة الى اللغتين الانكليزية والفرنسية.

وأفادت بأن جميع الاستعدادات والترتيبات اكتملت، اضافة الى توفير الاحتياجات الفنية والتجهيزات الهندسية لتنفيذ مشروع الترجمة. ونقلت وسائل اعلام سعودية عن مدير الادارة العامة للاعلام والاتصال المؤسسي بالوزارة عبد الرحمن بن محمد العطا الله توضيحه بان «الترجمة ستكون باللغة الانكليزية من المسجد الحرام على قناة القرآن الكريم، والترجمة النصية باللغة الفرنسية من المسجد النبوي على قناة السنة النبوية، بشكل متزامن مع تلاوة أئمة الحرمين الشريفين». وأكد العطا الله بأن «هذه الترجمة هي المعتمدة في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة لمعاني القرآن الكريم، وهي تسهم في ايصال معاني القرآن الكريم لغير الناطقين باللغة العربية من المسلمين وغير المسلمين».

كما أفيد في هذا السياق بأن «عددا من القنوات الفضائية تشارك في النقل المباشر لهذه الترجمة كالمتبع سنوياً، اضافة للعديد من المواقع الالكترونية التي ستقوم بنقل مباشر ومسجل لهذه الترجمة».

وشدد العطا الله على «أهمية المشروع للجاليات في أنحاء العالم، خصوصا الأقليات المسلمة في الدول الأوروبية والأفريقية والآسيوية ومختلف دول العالم، حيث أكد عدد من كبار الدعاة والمسؤولين أهمية مشروع الترجمة الفورية لنشر علوم القرآن الكريم ومعانيه العظيمة».

