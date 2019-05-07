عربيات ودوليات

الخرطوم الوكالات: أعلنت النيابة العامة السودانية امس اجراء استجواب جديد لرئيس البلاد المعزول عمر البشير وقال النائب العام المكلف في السودان، الوليد سيد أحمد محمود، في بيان

ان نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية استجوبت البشير للاشتباه في تورطه في غسل الأموال وتمويل الارهاب. كانت النيابة العامة قد وجهت اتهاماً للبشير تحت نص المادتين 9/8 من قانون التعامل بالنقد الأجنبي والمادة 35 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب. وفي سياق متصل وجه النائب العام بتعديل الاتهام في كافة بلاغات القتل التي وقعت في سلسلة التظاهرات التي نظمت بالسودان الى «القتل العمد» بدلا من «الوفاة في ظروف معينة» وشهد السودان منذ التاسع عشر من ديسمبر الماضي سلسلة تظاهرات للمطالبة باسقاط النظام في الخرطوم, قتل خلالها نحو «53» متظاهرا وفق التقارير الرسمية بينما تؤكد تقارير غير رسمية مقتل «70» متظاهرا.

وفي هذا السياق أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، امس بيانا عاجلا، بشأن تعاون الأردن مع المحكمة، من أجل تسليم الرئيس السوداني عمر البشير.

وقالت المحكمة الجنائية الدولية في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي، ان الأردن لم يبد تعاونا من أجل تسليم البشير وتنفيذ قرار المحكمة في هذا الشأن. لكن في الوقت ذاته، قررت المحكمة الغاء قرار سابق في هذا الشأن باحالة الأردن الى مجلس الأمن، بسبب عدم تعاون السلطات الأردنية في تسليم البشير. وقالت دائرة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية ان الأردن لم يتعاون في تسليم الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، خلال زيارته للأردن للمشاركة في القمة العربية في مارس 2017. لكنها ألغت قرار الدائرة التمهيدية في المحكمة باحالة مسألة عدم تعاون الأردن الى الدول الأطراف في اتفاقية روما والى مجلس الأمن.

على صعيد اخر أعلنت «قوى الحرية والتغيير» التي تقود الاحتجاجات في السودان قبولها بمقترح الوساطة الوطنية لحل الخلاف مع المجلس العسكري بشأن الفترة الانتقالية وقالت انها تنتظر استلام المقترح مكتوبا لدراسته ورغم ذلك جددت تلك القوى تمسكها بميثاق الحرية والتغيير وبنوده «كاملة غير منقوصة» وقالت في بيان ان الاعتصام هو «الأداة الناجعة لحماية الثورة ومكتسباتها حتى الوصول الى التغيير».

