عربيات ودوليات

واشنطن- الوكالات: أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة ستنشر حاملة طائرات وعددا من القاذفات في منطقة القيادة المركزية الأميركية بالشرق الأوسط في رسالة «واضحة لا لبس فيها» إلى إيران.

وقال مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون في بيان «ردا على عدد من المؤشرات والتحذيرات المقلقة والمتصاعدة ستنشر الولايات المتحدة حاملة الطائرات «يو إس إس أبراهام لينكولن» ومجموعة من القاذفات في منطقة القيادة المركزية الأميركية» في الشرق الأوسط. وأضاف أن هذا التحرك يهدف إلى «توجيه رسالة واضحة.. ورسالة لا لبس فيها للنظام الإيراني مفادها أن أي هجوم على مصالح الولايات المتحدة أو مصالح حلفائنا سيقابل بقوة شديدة».

وشدد البيان على أن «الولايات المتحدة لا تسعى إلى شن حرب مع النظام الإيراني لكننا على استعداد تام للرد على أي هجوم سواء تم تنفيذه بالوكالة أو من جانب فيلق الحرس الثوري الإسلامي أو من القوات الإيرانية النظامية».

ودخل قرار واشنطن بعدم تجديد الإعفاءات الممنوحة للدول التي تشتري النفط الخام الإيراني حيز التنفيذ في إطار تشديد العقوبات على طهران بعد خروج واشنطن من الاتفاق النووي الذي ابرمته مجموعة «5+1» التي تضم الدول الخمس الدائمة العضوية بمجلس الأمن إضافة إلى المانيا مع ايران.

كما أعلنت الولايات المتحدة الجمعة الماضي فرض عقوبات على الصادرات الإيرانية من اليورانيوم المخصب التي يجيزها الاتفاق النووي. وتشمل العقوبات تعديل في موقف الولايات المتحدة التي ستبدأ بفرض عقوبات على أي جهة تشارك في مبادلة اليورانيوم المخصب باليورانيوم الطبيعي كما تلك المشاركة بتخزين الماء الثقيل الإيراني الذي يتخطى المعدلات المسموح بها.

ويجيز الاتفاق النووي لطهران الإبقاء على 300 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 3.67 في المئة وهي نسبة أدنى بكثير مما يتطلبه بناء الأسلحة النووية. كما يسمح الاتفاق النووي لطهران بيع اليورانيوم المخصب بنسبة معينة مقابل حصولها على اليورانيوم الطبيعي.

وكان وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، خلال زيارته الأخيرة لنيويورك حيث التقى مجموعة من الصحافيين وجَّه تهديدا لواشنطن بأن طهران سترد على العقوبات الأميركية التي تسببت بانهيار الأوضاع الاقتصادية في بلاده.

وحذّر ظريف من أن هذه الظروف ستدفع الأوضاع إلى الهاوية، مؤكداً أن إيران لن تقبل أن تصل إلى الهاوية أو تسقط فيها من دون مواجهة.

