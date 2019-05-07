عربيات ودوليات

وصف نائب الرئيس الأميركي السابق والمرشح الديموقراطي للانتخابات الرئاسية عام 2020، الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي يهزأ دائماً من منافسيه بأنه «مهرّج». وخلال اجتماع لجمع الأموال في كولومبيا في كارولاينا الجنوبية، تعرّض بايدن للانتقاد من جانب أحد مناصريه بسبب طريقته في الردّ على ترامب الذي يطلق عليه لقب «جو النائم».

وقال هذا المناصر للمرشح الديموقراطي «أريدكم أن تردوا، عندما يُطلق عليكم لقبا، يجب أن تعطوه لقبا في المقابل».فأجاب بايدن وفق ما نقل عنه صحافي كان متواجدا، «هناك الكثير من الألقاب قد أحبّ أن أطلقها على هذا الرجل يمكن أن تبدأوا بمهرّج».

