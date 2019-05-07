عربيات ودوليات

موسكو- الوكالات: قُتل 41 شخصاً على الأقل بينهم طفلان إثر الهبوط الاضطراري لطائرة تابعة لشركة «أيروفلوت» الروسيّة واندلاع حريق فيها ليل الأحد في مطار قرب موسكو، وفق ما أعلن المحقّقون. وأظهرت أشرطة مصوّرة نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي الطائرة تهبط في مطار شيريميتييفو الدولي في موسكو. كما أظهرت أشرطة أخرى ركّاباً يُسارعون إلى النزول منها، بعد اشتعال النيران فيها وتصاعد دخان أسود. وقالت لجنة المحقّقين في بيان إنّه «كان هناك على متن الطائرة 78 شخصاً، بينهم أفراد الطاقم». وأضافت اللجنة أنّه «وفقاً للمعلومات المحدّثة» التي في حوزة المحقّقين حتى الآن «فقد نجا 37 شخصاً».وقدّم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعازيه إلى عائلات الضحايا وفق ما أعلن الناطق باسمه ديمتري بيسكوف. وكانت حصيلة سابقة أشارت إلى وجود 13 قتيلاً.

وقال مصدر لوكالة إنترفاكس إنّ «الطائرة وجّهت نداء استغاثة بعد إقلاعها لقد حاولت القيام بهبوط اضطراري لكنّها لم تنجح في المرّة الأولى وفي المرّة الثانية اصطدم هيكلها بالأرض واندلعت فيها النار».وكانت الطائرة تُسيّر رحلة بين موسكو ومورمانسك.

والطائرة من طراز «سوبرجيت 100» وهي أول طائرة مدنيّة روسيّة الصنع بعد الحقبة السوفييتية. وذكر موقع «فلايت رادار» المتخصّص أنّ القبطان تحدث عن تعرّض اطائرة لحادث أثناء التحليق قبل أن يوجّه نداء استغاثة وأوضحت لجنة التحقيق الروسية في بيان أنّ «تحقيقاً جنائيّاً فُتح».ولا تزال أسباب الحريق مجهولة، فيما قالت وكالة «ريا نوفوستي» إنّه قد يكون ناتجاً عن خلل في نظام الكهرباء.

وتمكنت الجهات المختصة من الإطلاع على حالة الصندوقين الأسودين للطائرة ونقلت وكالة «انترفاكس» عن مصدر أن الصندوقين الأسودين لم يتعرضا لأضرار، مؤكدا أنه يمكن تحليل وقراءة بياناتهما. وأوضح المصدر أنه تم تسليم الصندوقين إلى «هيئة الطيران الدولي» (هيئة للطيران تضم الأعضاء في رابطة الدول المستقلة) لتحليل البيانات والتسجيلات، لمعرفة أسباب الحادث وحيثياته. إلى ذلك قال مصدر طبي، امس إن التعرف على هوية أغلبية القتلى جراء حادث طائرة الركاب في مطار شيريميتيفو سيتم عن طريق تحليل الحمض النووي.ونقلت وكالة سبوتنيك عن المصدر قوله: «من الصعب تحديد هوية القتلى مباشرة، وذلك لنشوب حريق داخل الطائرة، ولهذا سيكون هناك على الأرجح مزيد من الفحص النووي».

من جانبها، أعلنت شركة «Power» الفرنسية المصنعة لمحركات طائرات «سوخوي سوبر جيت» الروسية، استعدادها لإرسال خبراء إلى روسيا للمشاركة بالتحقيقات في أسباب وحيثيات احتراق الطائرة.

