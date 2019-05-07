وطن النهار

نظمت مبرة ابراهيم طاهر البغلي للابن البار عدة فعاليات وأنشــطة وبرامــج تنــدرج تحت جائزة البغلي للابن البار احد مشــاريعها الاجتماعيــة والتي تمنح بصفـة سـنوية للفائزين مـن المشـاركين فيهـا وذلـك للسـنة الثالثة عشـرة علـى التوالي منذ عام 2007م وحتى عام2019، بالتنسيق مع عدد مــن الجهــات الحكومية والأهلية لتحقيق عدة أهداف تعود بالنفع علـى افراد وموسسات المجتمع المدني.

في دولة الكويت تتمثل بالآتي:

اولاً: تشجيع الأبناء على بر والديهم وبر كبار السن، وبر وطنهم.

ثانيًا: توطيد وتقوية العلاقات الأسرية .

ثالثًا: توعية المجتمع باحتياجات كبار السن المختلفة.

رابعًا: تفعيل دور الإعلام تجاه قضايا بر الوالدين وبر كبار السن، وبرالوطن..

خامسًا: تفعيل دور كبار السن ودمجهم في المجتمع .

سادسًا:الاستفادة من الفائزين بالجائزة كمصدر للتوعية.

سابعًا: التشجيع على العمل التطوعي مع كبار السن .

ثامنًا: تعزيز السلوك الإيجابي لدى الأبناء تجاه والديهم وكبار السن.

تاسـعًا: رد السلوك السلبي تجاه الوالدين وكبار السن الـى القواعد التي حددها الشرع الإسلامي والدستور والعادات والتقاليد.

