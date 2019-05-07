وطن النهار

أعلن رئيس مجلس إدارة مبرة ابراهيم طاهر البغلي للابن البار وراعي جائزة البغلي للابن البار السيد ابراهيم طاهر البغلي في الموتمر الصحافي الذي عقده كراع لجائزة البغلي للابن البار للإعلان عن بدء فعاليات جائزة البغلي للابن البار لسنة 2019 وبحضور السيد علي حسن رئيس اللجنة العليا للجائزة، وحضور كل من السيد منصور السلامين رئيس فريق تحكيم مسابقة البغلي للابن البار مسابقة الابن البار والسيد عبد الرسول السلمان رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية للفنون التشكيلية ورئيس فريق تحكيم مسابقة البغلي للابن البار للفنون التشكيلية، والسيد عبدالله الفيلكاوي رئيس فريق تحكيم مسابقة البغلي للابن البار للشعر الفصيح والشعر الشعبي، والسيدة باسمة العنزي رئيس فريق تحكيم وتقييم مسابقة البغلي للابن البار للقصة القصيرة، والدكتورة سعاد الحمر رئيس لجنة تحكيم مسابقة البغلي للتصوير الفوتوغرافي والسيدة شروق الصانع رئيس لجنة تحكيم مسابقة تصميم وبرمجة موقع إلكتروني وعدد من الشخصيات الناشطة في العمل الاجتماعي والتطوعي، بالإضافة إلى أعضاء اللجنة العليا المنظمة لفعاليات الجائزة.

وأشاد البغلي بالسياسات العامة والقرارات والإجراءات التنفيذية التي تم وضعها وإصدارها واتخاذها من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية بشأن تنظيم العمل الخيري والتطوعي في دولة الكويت وذلك انطلاقاً من الخاصية التي تتمتع بها دولة الكويت كمركز للعمل الإنساني وتأكيداً على الريادة الكويتية في مجال العمل الإنساني والخيري والتطوعي مما نتج عنها توفير الدعم الكامل لأفراد ومؤسسات المجتمع المدني للعمل معاً والتعاون لتحقيق التكامل والوصول إلى أعلى درجة من الجودة والتميز في تحقيق وتنفيذ التوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الصباح حفظه الله ورعاه، لأمر الذي يعزز ويرسخ العمل الخيري والإنساني التطوعي في المجتمع الكويتي.

وأكد البغلي على أهمية تضافر جميع جهود أفراد ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية والأهلية والخيرية والخاصة لتحقيق هذا التوجه عن طريق دعم منظومة العمل الاجتماعي الذي تؤديها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لجميع المستفيدين من خدماتها من مختلف الشرائح والأطياف في دولة الكويت . وبين البغلي بأن هذا الأهتمام بالعمل الخيري والإنساني والتطوعي والذي يحظى برعاية ومتابعة حضرة صاحب السمو حفظه الله ورعاه ومجلس الوزراء الموقر يؤكد بأن التوجه الذي سارت عليه مبرة إبراهيم طاهر البغلي للابن البار منذ13 عاماً مضت وحتى يومنا هذا يتجه الوجهة الصحيحة في ترسيخ مبادىء وتعزيز أركان العمل التطوعي بين أفراد ومؤسسسات المجتمع المدني والخيري والخاص بتنفيذ مشاريعها وأنشطتها وبرامجها التطوعية والتوعوية والمجتمعية المتنوعة في العمل التطوعي المشترك عن طريق تأكيد مبدأ الشراكة المجتمعية، وتحتم علينا مسؤوليتنا المجتمعية وتشجعنا وتضعنا أمام تحدي المحافظة على هذه المكتسبات وتفعيلها وتضاعف من مسؤوليتنا الأدبية والاجتماعية تجاه ترسيخ العمل التطوعي، وبأهمية ترجمة السياسات العامة لدولة الكويت بشأن تعزيز وتنميةً فضيلة البر بجميع اشكاله بين أفراد ومؤسسات المجتمع المدني في دولة الكويت الحبيبة، لذلك تحملنا مسؤوليتنا الأدبية والمجتمعية في رعاية جميع أنشطة وفعاليات الجائزة للسنة الثالثة عشر على التوالي، حيث لمسنا حرص وتفاعل جميع أفراد المجتمع على المشاركة مما يؤكد ويدل ويعكس مدى الوعي بأهمية البر بالوالدين وكبار السن والأقارب الذين أخذنا على عاتقنا توفير الحياة الكريمة لهم وتعميق البر في الوطن والمجتمع من خلال التنسيق مع جميع الجهات العاملة في مختلف القطاعات الحكومية والأهلية والخيرية والخاصة . أكد البغلي أن مبرة ابراهيم البغلي للابن البار من المؤسسات الاجتماعية ذات الطابع الأهلي التطوعي والتي تعمل في عدة مجالات لخدمة ودعم كل شخص بار بوالديه أو ولي أمره أو أحد أقاربه أو يقوم ببر وطنه ومجتمعه، أويقوم ويعمل على رعاية وخدمة وتأهيل الوالدين وكبارالسن، عن طريق تنفيذ بعض المشاريع التوعوية الهادفة، من خلال تفعيل مبدأ الشراكة الاجتماعية مع جميع أفراد ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية والخاصة في دولة الكويت لتحقيق عدة أهداف تعود بالنفع على جميع شرائح وأطياف المجتمع الكويتي .

وقال البغلي إن «من أهم أهداف الجائزة تنطلق من عاداتنا وتقاليدنا الأصيلة كما أنها تتفق مع تعاليم ديننا الحنيف»، مضيفا «يحزننا ما نشاهد من الهجران والعقوق، لذا نحن في الكويت بأمس الحاجة لنعيد روح الأسرة وكيفية بر الوالدين، هذه الروح التي ننشدها التي تزيد من تلاحم المجتمع وليست التطرف والغلو ورفض الآخر».

وأعلن البغلي بأنه تم استحداث مسابقة جديدة تحت مسمى مسابقة البغلي للابن البار لتصميم وبرمجة موقع إلكتروني لتوسيع رقعة المشاركة لجميع شرائح المجتمع.

توجه البغلي بالشكر الجزيل لكل من ساهم في رعاية ونشر رسالة الجائزة افرادا ومؤسسات لاسيما معالي وزير الشؤون الاجتماعية الاستاذ سعد الخراز والسيد وكيل الوزاره كما شكر البغلي وسائل الصحافة والإعلام وجمعيات النفع العام والمؤسسات الحكومية والخاصة والذين لديهم اليد الطولى في توفير الدعم المعنوي والمجتمعي والاعلامي للجائزة منذ انطلاقتها

وشكر البغلي رئيس اللجنة العليا للجائزة وجميع رؤساء وأعضاء فرق العمل المنبثقة عن اللجنة لدعمهم لعمل وفعاليات الجائزة .

وفي الختام قدم البغلي بتقديم تحية اعزاز واكبار لحضرة صاحب السمو امير البلاد حفظه الله ورعاه والى ولي عهده الأمين حفظه الله. من جهته، أكد رئيس اللجنة العليا لجائزة البغلي للابن البار علي حسن ان اعداد المشاركين في مسابقة الجائزة تزيد في كل سنة عن وهذا يدل ولله الحمد على انتشار جائزة البغلي للابن البار مؤكدا على ان القائمين على الجائزة وعلى رأسهم السيد ابراهيم البغلي حريصون دائما على تقديم الأفضل وذلك تعزيزا للبر وبر الوالدين وكبار السن باستحداث عدد من المسابقات، وأشار حسن إلى انه سيتم تكريم عدد من انباء الكويت البررة جريا على عادة الجائزة منذ انطلاقها في سنة 2007 وعلى مدى ثالثة عشرعاما

مشيراً إلى انه تم التنسيق مع عدد من الجهات العاملة في القطاع الحكومي والأهلي والخاص وأفراد ومؤسسات المجتمع المدني، لتنفيذ عدة فعاليات وأنشطة وبرامج من خلال تنظيم مسابقة جائزة البغلي للابن البار لعام 2018م وذلك على النحو التالي :

1- المؤتمر الصحافي للاعلان عن بدء فعاليات جائزة البغلي للابن البار2018م في يوم الأربعاء الموافق 16/5/2018م .

2- إعلان بدء المشاركة في مسابقات جائزة البغلي للابن البار لعام 2018م.

3- تنظيم مسابقة التصوير الفوتوغرافي بالتنسيق مع جمعية التصوير الفوتوغرافي .

4- تنظيم مسابقة القصة القصيرة بالتنسيق مع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب .

5- تنظيم مسابقة الشعر الشعبي والشعر الفصيح بالتنسيق مع رابطة الأدباء الكويتيين .

6- تنظيم مسابقة الفنون التشكيلية بالتنسيق مع جمعية الفنون التشكيلية.

7- تنظيم مسابقة تصميم وبرمجة موقع إلكتروني بالتنسيق مع الجمعية الكويتية لتقنية المعلومات .

8- تنظيم مسابقة القصة القصيرة ومسابقة العمل التطوعي لطلبة المرحلة المتوسطة والثانوية لتوعية أفراد المجتمع وتعزيز فضيلة بر الوالدين في المجتمع الطلابي بالتنسيق مع إدارة الأنشطة المدرسية بوزارة التربية .

9- تنظيم جائزة وسام البغلي للابن البار للكشافة بالتنسيق مع جمعية الكشافة الكويتية.

10- تنظيم جائزة وسام البغلي للابن البار للمرشدات بالتنسيق مع جمعية المرشدات الكويتية.

11- تنظيم ملتقى الوفاء والغبقة الرمضانية لكبار السن من متلقي الرعاية في وزارة الشؤون ووزارة الصحة في 11رمضان 1440ه.

12- تنظيم احتفال لتكريم الفائزين بالجائزة القائمين على رعاية امهاتهم الأرامل بمناسبة اليوم العالمي للأرامل بتاريخ 23/6/2019م .

13- تنظيم فعاليات يوم العمل التطوعي لرعاية وخدمة المسنين بالتنسيق مع وزارة الشؤون ووزارة الصحة والفرق التطوعية .

14- تنظيم ملتقى الأجيال العاشر بالتنسيق مع شركة المشروعات السياحية في منتزه الخيران .

15- التنسيق مع وزارة الاعلام والصحف المحلية لتغطية فعاليات الجائزة إعلامياً، وتخصيص صفحة أسبوعية لتسليط الضوء على أهداف وأنشطة وفعاليات الجائزة .

16- تنظيم فعاليات الحفل الختامي لجائزة البغلي للابن البار في تمام الساعة (8:00) مساء يوم الأربعاء الموافق18/ 12 /2019 في قاعة البركة في فندق كراون بلازا في منطقة الفروانية. وحث البغلي جميع المواطنين والمقيمين على المشاركة في جميع فعاليات الجائزة لسنة2019، لأهمية دورهم في دعم القضايا المتعلقة في البر بجميع أشكاله، مؤكداً بأنه تم فتح باب المشاركة في جميع مسابقات الجائزة اعتباراً من2019/5/15وحتى 2019/10/15،وذلك وفقاً لشروط كل مسابقة، ويمكن للراغبين بالمشاركة في المسابقات الحصول على استمارة المشاركة، حيث سيتم استقبالهم لاستلام وتسليم الأعمال المشاركة خلال

من الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة 3 ظهرا وذلك في مقر مبرة ابراهيم طاهر البغلي الكائن في دولة الكويت منطقة الشرق قطعة (2) شارع (141) عمارة رقم (17) الدور الأول مكتب رقم (2)، أو للتواصل عن طريق الأرقام التالية (9948800 أو 99679770 أو واتساب : 69062315 ) ويمكن المشاركة في المسابقة عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي التالية : Website: www.albaghliaward.com (Twitter : albaghli_q8) (Instagram: albaghli_q8) (Email:ingo@albaghliaward.co

