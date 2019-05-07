وطن النهار

ان أعمال الخير في هذا البلد العزيز كانت وما زالت تتدفق بالعطاء المستمر، ويجب ألا تنضب أبداً رغم كل الظروف المحيطة، وذلك بفضل من الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل قيادتنا الرشيدة التي أضاءت لنا طريق الخير والعطاء في هذا الوطن الغالي بقيادة صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وولي عهده الامين سمو الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح حفظه الله .

إنه ومنذ اكثر من عشر سنوات ماضية أطلقنا جائزة البغلي للابن البار ومن ثم سعينا لنشر الوعي بالاهتمام بالوالدين والمسنين، وبدأنا عند انطلاق جائزة البغلي للابن البار بمسابقة واحدة ولله الحمد وبعد اكثر من اثني عشر عاما من العطاء نظمنا ست مسابقات.

إن هدف جائزة البغلي للابن البار احد مشاريع مبرة ابراهيم طاهر البغلي للابن البار في تنظيم مثل تلك المسابقات التي تعود بالنفع على أفراد ومؤسسات المجتمع المدني في دولة الكويت تتمثل في تشجيع الأبناء على بر والديهم وبر كبار السن، وبر وطنهم وتوطيد وتقوية العلاقات الأسرية وتوعية المجتمع باحتياجات كبار السن المختلفة وتفعيل دور الإعلام تجاه قضايا بر الوالدين وبر كبار السن، وبر الوطن وتفعيل دور كبار السن ودمجهم في المجتمع والاستفادة من الفائزين بالجائزة كمصدر للتوعية والتشجيع على العمل التطوعي مع كبار السن وتعزيز السلوك الإيجابي لدى الأبناء تجاه والديهم وكبار السن. ورد السلوك السلبي تجاه الوالدين وكبار السن إلى القواعد التي حددها الشرع الإسلامي والدستور والعادات والتقاليد.

إن هذا العمل المتميز لجائزة البغلي للابن لم يأت من فراع بل هناك جنود مجهولون يعملون ليل نهار من أجل خدمة كبار السن وحث الابناء على بر الوالدين وتوضيح اهميته لذا اتقدم بالشكر والامتنان للجنود المجهولين وعلى رأسهم رئيس اللجنة العليا لجائزة البغلي للابن البار الاستاذ علي حسن الذي رافقني منذ بداية انطلاق جائزة البغلي للابن البار عام 2007 وايضا اعضاء اللجنة العليا لجائزة الابن البار الله يعطيكم العافية وان شاء الله ما تقومون فيه يكون في ميزان حسناتكم.

وأن هذه الجائزة تهدف إلى دعم قضايا كبار السن مما يعزز مبدأ الشراكة الاجتماعية بين القطاع الخيري ووزارة الشؤون، متمنياً أن تكون هذه المبادرة مثالا حيويا تحتذي به مختلف الجهات العاملة في القطاع الخيري والخاص، مؤكداً أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني في رعاية وخدمة وتأهيل ودمج المسنين، مضيفاً أنها تهدف أيضاً إلى دعم رسالة وزارة الشؤون الاجتماعية في تنفيذ سياستها في مجال رعــايــة وخدمة وتأهيل ودمج المسنين من خلال عمل إدارة رعاية المسنين وذلك بتطبيق أساليب الرعاية المختلفة لحالات المسنين الذين يثبت البحث الاجتماعي والدراسة الشاملة احتياجهم للخدمات ووفقاً لاختصاصات إدارة رعاية المسنين وتأكيداً علــى أهــمية الدور الأساسي لجميع المؤسسات الحكومية والأهلية العاملة في خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة باتباع أفضل نظم وسبل الرعاية لكبار السن والعمل علــى نشر الوعي الاجتماعي لقضايا المسنين بهدف المساهمة في مــساعــدتـهـم وتسهيل عــملية انــدماجــهـم في المجتمع. وشكر البغلي وزير الشؤون الاجتماعية الأستاذ سعد الخراز على رعايته لجميع أنشطة وبرامج الجائزة لعام 2019م وموافقته على منحه الثقة الغالية لرعاية الجائزة للسنة الثالثة عشر على التوالي وذلك ترجمة لتوجهات وتطلعات قيادات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في أهمية تفعيل دور جميع أفراد ومؤسسات المجتمع المحلي والمدني والخيري في الشراكة الاجتماعية من خلال تشجيع وتنميةً فضيلة بر الوالدين في المجتمع، والعمل على إبراز الجانب الحضاري لدول الكويت في مجال رعاية وخدمة وتأهيل المسنين من خلال الفعاليات والأنشطة التي تم تنفيذها من خلال الجائزة في هذا العام.

وان اللجنة العليا للجائزة بالتعاون مع الهيئات الحكومية والأهلية نفذت وأقامت العديد مــن الــبــرامج والأنشطة والفعاليات والتي من خلالها تم العمل على خدمة آبائنا وأمهاتنا من كبار السن والتي بدورها أسهمت في تقوية الروابط الأسرية والاجتماعية بين جميع أفراد المجتمع.

