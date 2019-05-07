آراء

ها قد عاد رمضان لتحتفي به الامة الاسلامية كل عام حيث يتبادل المسلمون التهاني والتبريكات. فهو شهر مبارك تكثر فيه الخيرات والطاعات والمغفرة والمحبة. والحقيقة ان عمل الخير ليس مرتبطاً بشهر بل هو ممارسة دائمة الا ان هذا الشهر يمثل وقفة مع النفس ومراجعة الاعمال فيسارع المسلم لتدارك ما فاته من اعمال البر والخير والطاعة. ناهيك عما لهذا الشهر من مكانة دينية عظيمة. ولهذا الشهر جاء عيد الفطر احتفاء باكتمال صوم رمضان عسى الله ان يتقبل من الجميع. فهو شهر عظيم على المستويين الشخصي والمجتمعي.

فعلى المستوى الشخصي تلعب عبادة الصوم دورا هاما في ترويض النفس وتذكيرها بالعبادة والتحمل والإحساس بالآخر المعدم. لهذا السبب تكثر الصدقات في هذا الشهر المبارك الذي يستوي فيه الغني مع الفقير وتلك هي حكمة الصوم. فقد أراد الله بالإنسان خيرا ليذكره بنعمة المأكل وهي نعمة يعتقد كثيرون بأنها دائمة بينما التجارب الانسانية منذ فجر التاريخ وصولا الى وقتنا الحاضر تؤكد بأنها الى زوال ما لم يحافظ عليها الانسان ويدير اموره بالحكمة وحسن التدبير. فلا تزال المجاعات تعصف بالبشرية من ان لآخر. اما بفعل الحروب او الطبيعة الا انها جميعها تذهب بفعل سوء التدبير الانساني. ما يتطلب حسن التدبير. فالله وهب الانسان العقل ليتفكر ويبدع ويحافظ على هذه النعم كذلك فهي طاعة تسهم في تقوية اواصر المجتمع الانساني فيشعر الغني بإحساس الفقير في الحرمان والفقر فيهب لمساعدته ما يسهم في خلق مجتمع متضامن ومتكافل قادر على تحدي الأزمات التي تعتريه من آن لآخر. لذلك فشيء عجيب حينما نرى ان الجهاز الاعلامي في الدول العربية لا يسعى لتحقيق تلك الغايات لهذا الشهر المبارك. فبدلا من الإكثار من الاعمال التي من شأنها ان تسهم في تقوية وتعاضد المجتمع نرى حالة من الهوس الاعلامي من الاعمال الهابطة او تلك غير الهادفة وقد ان الأوان لان تلعب تلك الأجهزة ذلك الدور على المستوى العربي والإسلامي بدلا من ذلك الهرج والمرج الاعلامي في الشهر المبارك. فلو تمكنت الدول العربية من أخذ ذلك الخط الاعلامي الواعي لساهم في تأصيل ثقافة عربية جديدة تؤثر في الأجيال لبناء مستقبل افضل للمنطقة العربية.

اما على المستوى المجتمعي فمن المهم ان يسعى المسؤولون لتعزيز الترابط الاسلامي والديني بين الشعوب المسلمة. فهو مناسبة هامة لتضامن الامة الاسلامية في قضاياها والتمعن فيما وصلت اليه من تباين في تحقيق الأهداف التنموية والاجتماعية والاقتصادية. وذلك دور لابد ان تنهض به منظمة التعاون الاسلامي مستغلة ارتقاء رابطة الدين فوق اي رابطة اخرى فاسحة المجال امام المزيد من الرؤى الساعية لخدمة الاسلام والمجتمع الاسلامي والمنطقة الاسلامية برمتها. وكل عام وأنتم بخير.

