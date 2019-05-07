آراء

بداية أقول مبارك عليكم الشهر الفضيل يا أهلي وعزوتي يا أهل الكويت وكل التهاني بشهر رمضان المبارك على العالمين العربي والإسلامي، ولكوننا بشهر كريم وعظيم ننتظر بكل عام هجري بفارغ الصبر وكثيرا من الشوق لما في هذا الشهر من خصوصية كبيرة لدى المسلمين والكويتيين على وجه الخصوص بحيث يكثر التواصل بين أبناء البلد الواحد ويتم تبادل الزيارات الرمضانية من خلال الدواوين التي عرف بها أهل الكويت منذ قديم الزمن والى اليوم لكون الديوانية هي مركز ثقافي شامل للعلوم الحياتية والدينية والاجتماعية وتواصل أهل الفريج (الحي) والأقارب والأصدقاء ولكونها مستمرة طوال العام وتزيد بشهر رمضان الكريم جعلها عادة ما تنقطع في الكويت.

ولكوني مواطناً كويتياً من أهل الغالبية الصامتة التي لا تنتمي لأي فكر أو توجه سياسي محدد وكل هم الغالبية الصامتة من الكويتيين هوالكويت ومستقبلها لكون المستقبل لأبنائنا، وبخضم الوضع السياسي المحلي ومسلسل الاستجوابات والاستجواب بواقعة هو حق لممثل ونائب الأمة وفق المادة 100 من دستور دولة الكويت وبحقيقة الاستجواب هو ليس سوى سؤال مغلظ ولا يحتاج كل هذا الهلع والفزع من أعضاء الحكومة الرشيدة، ولأن الاستجواب بات ولادا بات الاستجواب يلحق الاستجواب الذي قبله تحت شعار مصلحة البلاد والعباد! وواقع حال استجوابات هذه الأيام تصفية حسابات مع هذا الوزير أو ذاك الوزير إما بسبب طلب من متنفذ بالبلد أو صاحب دم أزرق هذا الوزير لم يطيب خاطره أو لم يمرر معاملات وطلبات هذا النائب أو ذاك أو هناك توجه خفي لحل المجلس أو هي رسالة إبراء ذمة من النائب المستجوب أو النواب المستجوبين لقواعدهم الانتخابية والشارع الانتخابي الخاص فيهم وبالأخص هذه الأيام التي يكثر فيها الحديث عن حل المجلس أو عدم حله ولذا أقول العلم عند الله، ولكن السؤال الذي يدور بعقلي كمواطن من عامة أهل الكويت النواب يستجوبون أعضاء الحكومة الرشيدة وهذا حق لهم وفق مواد الدستور ولكن من يحق له أن يستجوب النائب أو النواب على أدائهم وإنجازاتهم بالمراقبة والتشريع ومدى التزامهم بالحضور للجلسات؟ الجواب البديهي هنا الناخب والناخبون هم أصحاب هذا الحق ولكن متى يكون حقهم؟ حقهم أيام الانتخابات ويوم الاقتراع فقط يعني بعد انتهاء حياة المجلس الطبيعي بعد أربع سنوات أو إن حصل حل للمجلس، وبرأيي المتواضع هذا معيب بحقنا كناخبين بعد كل هذا العمر بالديموقراطية وبات لازما اليوم أن يكون المشرع الكويتي شجاعا ويطلب تعديل مادة بالدستور أو إضافتها على الدستور تقول (يحق لثلث عدد الناخبين بالدائرة الانتخابية أن يستجوبوا النائب على أدائه وكم انجازاته بالرقابة والتشريع) ويقدم هذا الاستجواب إلى لجنة أو هيئة تشكل بمواد بالدستور ويكون تمثيلها مناصفة بين السلطة القضائية ومن أهل الرأي والخبرة بالبلاد سواء من حيث السن والمركز العلمي والقانوني ويكون بمثابة هيئة محلفين ويكونون بعيدين كل البعد عن أي انتخابات أو تيارات سياسية حتى ينصفوا المواطنين من تصرفات بعض النواب الكرام، وهنا أقول أنا لست ضد الاستجوابات ولكني مع حق المواطن بسرعة محاسبة النائب المقصر في أدائه مثلما مع محاسبة الوزير عندما يخفق بإدارة شؤون وزارته لكون الاثنان يعملان في سلطتين تمسان المواطن مباشرة، وهنا أقول ليس كل النواب يستحقون استجواب الناخبين لهم بل البعض منهم.

وهنا ونحن بالختام هذا المقترح المقدم مني كمواطن كويتي بسيط من أهل الغالبية الصامتة هو تمني فقط وأعرف انه سوف لا يرى النور أبدا ولكنه فيض من غيض وقليل من الذي يشعر فيه المواطن من أداء السلطتين الكريمتين، وهذا كلام من مواطن بات يرى المستقبل القادم رمادي غير واضح ما جعلنا نردد ككويتيين في أنفسنا اليوم عشناه وباجر الله الكريم، وهذي الكويت صلي على النبي وما بقى سوى الدعاء لرب العالمين أن يحمي ويحفظ الكويت وأميرها وشعبها من كل مكروه ويعدل ويصلح السلطتين لما يخدم الكويت والكويتيين، ولا يصح إلا الصحيح.

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• مواطن خبل يقول: مبارك عليكم الشهر وأنا صايم.

