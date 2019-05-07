آراء

عندما اذهب للعمل صباحا واستقل المصعد إلى الدور الذي اعمل به في مجمع الحمراء ذي الـ 70 دوراً، وخلال ذلك الوقت التقي في اغلب الأحيان ببعض الموظفين الكويتيين او العرب حديثي التخرج، والذين يقومون بالتحدث مع بعضهم البعض داخل المصعد باللغة الانجليزية، انه شعور مؤلم جدا في النفس عندما اشاهد او اسمع بعض الشباب الكويتي او العربي يتحدث بلغة غير لغتة الام وكأنه يتبرأ منها ويلغيها من الوجود، ويتفاخر امام الموجودين حوله بالتحدث باللغة الانجليزية مع ان والديه يتكلمون العربية.

اتساءل بيني وبين نفسي: ما هو السبب الذي يجعل البعض يقوم بهذا السلوك؟ قد يكون الهدف هو لمجرد الاستعراض امام الحضور - وهو اغلب الظن -، او أنه يحب ان يعيش الجو الأوربي او الأميركي خاصة عندما يكون التكييف بارداً داخل المصعد، او يحب ان يعيش اجواء الدراسة الجامعية في أميركا.

ياليت بعض هؤلاء الشباب يتأسى باليهود، ويتعلم منهم كيف يفتخر اليهود بلغتهم العبرية، فاليهودي سواء كان بريطانياً ام ألمانياً ام فرنسياً ام حتى أفريقياً، لا يتكلم مع اليهودي الا باللغة العبرية، وحتى الاسرة اليهودية داخل البيت اياً كان مستوى معيشتها، وفي اي دولة بالعالم لاتتكلم مع أبنائها او أطفالها داخل المنزل الا باللغة العبرية، بل ان دولة اسرائيل تشجع ابناءها على تعلم اللغة العربية وأدرجت في مناهجها الدراسية تذكيرا لقول الحديث الشريف «من تعلم لغة قوم امن مكرهم».

الا نحن العرب نتعلم اللغة الانجليزية للاستعراض من البعض، وَيَا ليت الهدف ان نأمن مكرهم.

