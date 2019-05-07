آراء

هلَّ رمضان على ربوع عالمنا العربي، ومثلما ودعَنا السنة الفارطة، وجدَنا السنة الحالية، لا شيء تغير سوى أن المعاناة زادت وتفاقمت، العالم العربي يأن تحت أزمات عديدة، والمنطقة بأسرها تهتز تحت وقع المصالح، فالعراق لايزال محاصرا ما بين ضغوطات التنمية المرجوة ومحاربة الارهاب، وسوريا بعدما وأدت ثورتها الشعبية، أصبحت مكاناً لتصفية الحسابات ما بين القوى العالمية، تتجاذبها المصالح، تحت مسمى كبير اسمه الحرب الجيواستراتيجية، اما فلسطين الجريحة فلا تزال صامدة، وسط صمت دولي مريب، وهزائم دبلوماسية بسبب التحالف القوي والمفضوح ما بين الادارة الأميركية واسرائيل، أما في لبنان فلا تزال أزمة تكوين الحكومة تراوح مكانها والشقاق يكبر ما بين جنوبها وشمالها، أما في مجلس التعاون لدول الخليج العربي، فلا يزال الخصام مستمرا ما بين الإخوة، بالرغم من سبل الوساطة والمواءمة، والحرب في اليمن ما بين حلف الشرعية والحوثيين لم تشهد تحسنا على ارض الواقع، فالأمراض انتشرت وندرت المواد الغذائية بالرغم من المساعدات الخليجية السخية، ليظل المواطن اليمني البسيط الضحية الابرز للحوثيين وداعميهم، أما ليبيا فبعد ما هدأت فيها الاوضاع لفترة طويلة، ها هي اليوم تدخل في نفق اللارجعة، فبعد ما كانت هناك حكومتان في البلاد، واحدة في طرابلس تحظى بإجماع عالمي والثانية في بنغازي تأخذ شرعيتها من محاربة الارهاب، اعتدت هذه الاخيرة على الشرعية الوطنية والدولية، ودخلت في حرب قد تكون بداية للانقسام، وليس الوحدة. وغير بعيد عن ليبيا، ترزح السودان والجزائر في ثورة شعبية سلمية ضد الانظمة التي صادرت حقها في تسيير الشأن العام ، فاستأثرت بالحكم والمصير، وهي ثورة لا تزال مستمرة في حراكها السلمي لغاية تحقيق المطالب، والتي نأمل أن تستفيد من سلبيات الدول الأخرى.

أما داخلياً في بلدنا الكويت، فلا تزال المشاكل المرتبطة بسوء إدارة المشاريع والفساد وغلاء المعيشة والأداء الباهت والمبهم لمجلس الأمة والمطالبات الشعبية، تراوح مكانها بالرغم من التنمية التي يقودها الديوان الأميري للمشاريع الكبرى في البلد، و كلها مؤشرات تدل على السخط الشعبي من الأداء الحكومي والنيابي على حد سواء، ومع هذا الشهر الفضيل، شهر الرحمة والمغفرة والعتق من النار ، نتضرع إلى الله عز وجل بأن يصلح أحوال العالم العربي، والوضع الداخلي، وأن يكون شهر عبادة ورحمة وإنجاز .

كما نستغل هذه الفرصة لنتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد وقائد الانسانية الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه والى ولي العهد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه ، والى الشعب الكويتي والعربي سائلين الله أن يحفظ الاوطان، ويديم نعم التطور والاستقرار والعطاء.

وكل رمضان وانتم بخير.

