دوليه

توج أياكس ببطولة كأس هولندا للمرة التاسعة عشر في تاريخه، عقب فوزه الكبير 4-0 على فيليم في المباراة النهائية للمسابقة أول من امس. وافتتح دالي بليند التسجيل لأياكس في الدقيقة 38، قبل أن يضيف النجم المخضرم كلاس يان هونتلار الهدف الثاني في الدقيقة 39.

وعاد هونتلار للتسجيل من جديد، بعدما أضاف الهدف الثالث لأياكس وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 67، فيما اختتم راسموس كريستنسن مهرجان الأهداف بإحرازه الهدف الرابع في الدقيقة 76.

ويأتي هذا الفوز ليمنح أياكس دفعة معنوية جيدة قبل لقائه المرتقب مع ضيفه توتنهام غدا في إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا، الذي يكفيه فيه التعادل بأي نتيجة من أجل التأهل لنهائي أمجد الكؤوس الأوروبية.

ويحلم أياكس بالتتويج بالثلاثية التاريخية في الموسم الحالي، فبعد فوزه بلقب الكأس، يأمل في الحصول على بطولة الدوري، في ظل تصدره ترتيب المسابقة برصيد 80 نقطة، متفوقا بفارق الأهداف على أقرب ملاحقيه غريمه التقليدي أيندهوفن، قبل مرحلتين على نهاية البطولة.كما يطمح أياكس لاستعادة لقب دوري الأبطال الغائب عن خزائنه منذ عام 1995.

