دوليه

أقر النرويجي أولي غونار سولسكاير مدرب مان يونايتد بأن فريقه لا يمكن أن يعترض على إنهاء الموسم خارج المربع الذهبي في الدوري الإنكليزي، بعد تعادل باهت 1-1 خارج الديار مع هادرسفيلد تاون متذيل الترتيب، أول من امس.

ومع حاجته لـ6 نقاط من آخر مباراتين، إضافة لخروج النتائج الأخرى في صالحه، كانت أمام يونايتد دائمًا مهمة صعبة في التأهل لدوري الأبطال في الموسم المقبل. لكن الفشل في الفوز على منافس حصل على 14 نقطة فقط في آخر 36 مباراة لخص الوعكة التي يمر بها يونايتد مع انتهاء الموسم بصورة متواضعة.

وصرح سولسكاير، الذي قلب حظوظ يونايتد رأسًا على عقب لفترة وجيزة، عقب توليه المسؤولية، بعد إقالة جوزيه مورينيو، في ديسمبرالماضي، لـ»بي.بي.سي»: «لا نستحق إنهاء الموسم في المربع الذهبي، كنا نطارد مجموعة المقدمة، وحصلنا على فرص، والدوري متكافئ جدًا. حين حصلنا على فرص لم نستغلها». مضيفًا: «الجدول لا يكذب في نهاية المطاف».

وقال المدرب النرويجي: «أعتقد أن الدوري الأوروبي هو المكان المناسب لنا هذا الموسم. الدوري الأوروبي قد يكون إيجابيًا، انظروا إلى ما فعله أرسنال وتشلسي (بلغ الفريقان نصف النهائي) هذا الموسم».

